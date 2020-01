Passagierflugzeug abgeschossen : Irans zynisch spätes Geständnis

Wer ein Flugzeug abschießt, der braucht nicht drei Tage, um die Ursache für dessen Absturz zu ermitteln. Trotzdem hat die iranische Führung, deren Präsident Hassan Rohani nun einen „unverzeihlichen Fehler“ zugibt, dem Westen noch am Freitag „psychologische Kriegführung“ vorgeworfen, weil Amerikaner und Kanadier ihre Erkenntnisse über den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs in der Nacht auf Mittwoch publik gemacht hatten. Teheran wies alle Berichte als „Lüge“ zurück, welche seit Donnerstag die Wahrheit darlegten: Eine iranische Flugabwehrrakete brachte das Flugzeug zum Absturz und tötete 176 Zivilisten. Sogar als „wissenschaftlich unmöglich“ war das von der iranischen Regierung abgetan worden.

Das Teheraner Regime hat damit nicht nur der restlichen Welt seine Missachtung bewiesen, sondern in erster Linie wieder einmal dem eigenen Volk. Immerhin waren die meisten getöteten Flugpassagiere Iraner. Auch jetzt haben deren Hinterbliebene wenig Aussichten, die ganze Wahrheit zu erfahren, selbst wenn den angeblich verantwortlichen Soldaten nun rasch der Prozess gemacht werden soll und Vertreter der Revolutionsgarden angewiesen wurden, im Staatsfernsehen Auskunft zu geben.

Die neue Erklärung, wonach sich das Flugzeug plötzlich und unerwartet einem „sensiblen Stützpunkt der Revolutionsgarden“ genähert habe, wirkt auf Anhieb wie eine neue Schutzbehauptung. Bisher jedenfalls sind keine Anhaltspunkte bekannt geworden, wonach die Piloten vor dem Beschuss von der regulären Flugroute abgewichen wären, die ihnen die iranische Behörde zugewiesen hatte.

„Härteste Rache“

Warum sollten die Iraner Rohani nun seine Beileidsbeteuerungen und sein „tiefes Bedauern“ über den „katastrophalen Fehler“ abnehmen? In den sozialen Netzwerken versahen viele Iraner ihre Kommentare zu dem zynisch späten Geständnis ihrer Führung mit dem Hashtag „Härteste Rache“ – also mit der Parole, welche ebenjene Führung nach der Tötung des Generals Qassem Soleimani ausgegeben hatte, um den Hass auf die Amerikaner zu schüren.

Um der regimefeindlichen Stimmung im In- und Ausland entgegenzuwirken, hat Außenminister Dschawad Zarif schon darauf hingewiesen, dass das Unglück im Eifer einer Krise geschah, die von „amerikanischem Draufgängertum verursacht“ worden sei. Allzu nervös wird die Teheraner Führung kaum sein. Sie hat in den vergangenen Jahren schon viele Wellen des gut begründeten Unmuts in der Bevölkerung überstanden. Ihre Ruchlosigkeit bei der Niederschlagung von Protesten hat sie erst kürzlich wieder bewiesen.

Der Wert eines Geständnisses verfliegt, wenn es erst zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Beweislage erdrückend, die Schuld praktisch nachgewiesen ist. Für die Welt ist es dennoch eine gute Nachricht, dass sich die sonst so auf Gesichtswahrung fixierte Führung der Islamischen Republik noch dazu durchgerungen hat. Die verbale Zurückhaltung, die der amerikanische Präsident Donald Trump in der Sache an den Tag legte („tragische Sache“), dürfte ihr den Schritt erleichtert haben.

Die Wahrscheinlichkeit wächst jedenfalls, dass Kanada und andere betroffene Nationen an der Aufarbeitung der Flugzeugkatastrophe vernünftig mitwirken können. Und die Islamische Republik, die so gern ihre angebliche Autarkie hervorhebt, hat gezeigt, dass ihr die Beziehungen zum Rest der Welt nicht völlig egal sind.