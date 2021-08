US-Abzug aus Kabul : Die gefährlichste Phase

Die Zeit läuft ab: Bis Dienstag, 23.59 Uhr Ortszeit, müssen die letzten amerikanischen Truppen den Flughafen der afghanischen Hauptstadt geräumt und ihre Evakuierungsoperation abgeschlossen haben. So sieht es die Übereinkunft zwischen Washington und den neuen Machthabern in Kabul vor.

Der Abzug ist gefährlich. US-Präsident Joe Biden warnte am Sonntag, keine 72 Stunden vor dem endgültigen Abzug, vor neuen Terroranschlägen auf den Flughafen. Am Donnerstag waren vor den Toren des Hamid Karzei International Airports bei einer Selbstmordattacke, derer sich der „Islamische Staat“ (IS) bezichtigte, über 180 Menschen getötet worden, darunter 13 amerikanische Soldaten. Das US-Militär reagierte laut eigenen Angaben mit einem Drohnenangriff auf Anschlagsplaner des IS in der Provinz Nangarhar. Zudem wurde bei einem weiteren amerikanischen Drohnenangriff ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug nahe des Kabuler Flughafens getroffen. Am Montag wurden zudem laut amerikanischen Angaben mindestens fünf Raketen auf den Flughafen abgefeuert, von denen zumindest einige von einem Abwehrsystem abgefangen worden seien sollen. Über Opfer gab es keine Berichte.

Der wenigen Zeit und der Gefährdungslage zum Trotz: Kenner des amerikanischen Militärs halten den abrupten Abzug Tausender US-Soldaten und die Aufgabe des Flughafens zwar für eine anspruchsvolle, aber dennoch normale militärische Operation, soweit sich das nach dem Blitzsieg der Taliban sagen lässt. Vergleiche mit der Aufgabe Saigons 1975 seien „reiner Populismus“, heißt es. Damals hatte das amerikanischen Militär den Flughafen der Stadt aufgeben müssen, als nordvietnamesische Artilleriegeschosse auf den Pisten des Flughafens einschlugen. Ein Bild von einem kleinen Hubschrauber, der auf dem Aufzug eines Apartmenthauses gelandet war und auf den zwei Dutzenden Vietnamesen zu klettern versuchten, wurde zum Symbol des Scheiterns der Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg. Mögen, was die Flucht angeht, ähnliche Bilder vom Kabuler Flughafen entstanden sein: Der Abzug, versichern die Fachleute, dürfte nun weitaus geordneter ablaufen.

Denn auch wenn der genaue Zeitplan aus Sicherheitserwägungen unter Verschluss gehalten wird, folgt der Abzug laut den Militärfachleuten doch einem Schema, das durch keinerlei Kriegshandlungen gefährdet werden dürfte. Der frühere Gegner kooperiert bis zu einem gewissen Grad. Er kämpft gegen den IS. Und die Terrormiliz selbst verfügt außer Selbstmordanschlägen und Raketen bestenfalls über die Möglichkeit, den Abzug kurzzeitig zu stören – aber ihn nicht dauerhaft zu behindern.

Begonnen wird der militärische Abzug von einem Gelände wie dem Kabuler Flughafen in der Regel mit militärischem Personal, das für den langfristigen Betrieb des Flughafens und für die Evakuierungsoperation benötigt wird. Diese Phase brach bereits an, als die Evakuierungsoperation noch auf Hochtouren lief. Vergangene Woche Dienstag teilte ein Pentagon-Sprecher mit, dass „Mehrere Hundert“ der zwischenzeitlich bis zu 5800 Soldaten am Flughafen bereits abgezogen worden seien. Hierzu zählten Beschäftigte in den zentralen Diensten und Spezialisten für Wartungsarbeiten. Parallel dazu läuft bereits seit Tagen der Abtransport von Material auf Hochtouren. Dass bis zum Wochenende offenbar zumindest noch 4000 amerikanische Soldaten weiterhin im Einsatz in Kabul waren, deutet jedoch darauf hin, dass die amerikanischen Streitkräfte versucht haben, den Betrieb am Flughafen aufrecht zu erhalten und die inzwischen beendete Evakuierung Kabuls solange es ging zu ermöglichen.

Die Rückführung der verbliebenen Kräfte wird sich vermutlich der Prämisse unterordnen, den äußeren Sicherheitsring des Flughafens so lange wie möglich mit eigenen Kräften aufrecht zu erhalten. Er ist grundlegend für den Schutz der Soldaten sowohl auf dem Flughafengelände als auch für die abfliegenden Militärtransporter. Die genaue Reihenfolge der ausfliegenden Truppenteile folgt den Erfordernissen vor Ort. Der Anteil der kampffähigen Truppe wird dabei immer höher, je mehr Soldaten das Land verlassen. Erst in der letzten Phase sollen die Sicherungskräfte selbst das Land verlassen.

Übergabe an die langjährigen Gegner

Ob die letzten Truppen dann noch mit Militärtransportern oder, wie in Vietnam, mit Hubschraubern den Flughafen verlassen werden, ist unklar. Jedoch dürften im Gegensatz zum Vietnamkrieg in Afghanistan sowohl die Taliban als auch die Amerikaner ein Interesse an einer geordneten Übergabe des letzten Stücks westlicher Militärkontrolle haben.

Fachleute gehen davon aus, dass die Koordination für die Übergabephase bereits zwischen Diplomaten, Geheimdiensten, Spezialkräften und den Taliban läuft. Demnach wäre es vorstellbar, dass die amerikanischen Infanteristen ihre letzten Positionen direkt an die Talibankämpfer übergeben, die sie jahrelang bekämpft haben, um so ein Eindringen sowohl von Terroristen als auch von Menschen zu verhindern, die fliehen wollen. Der Start der letzten Militärtransporter dürfte ferner aus der Luft überwacht werden, verbunden mit der ständigen Option, auf mögliche Zwischenfälle mit Luftnahunterstützung und/oder dem Einsatz noch am Boden befindlicher amerikanischer Spezialkräfte zu reagieren, die erst später den Rückweg antreten. Wenn überhaupt.