Flüchtlingslager Moria : Deutsche Moral und griechische Versäumnisse

Seit dem Brand im Aufnahmelager Moria auf Lesbos wird in Deutschland darüber debattiert, wie viele Menschen aus dem abgebrannten Elendslager Moria aufzunehmen seien. Nur 400 unbegleitete Minderjährige von dort nach Europa zu holen, reiche nicht aus, sagt der Präsident des Deutschen Städtetags, ein SPD-Politiker. Eine ebenfalls sozialdemokratische Abgeordnete des Bundestags fragt, warum Deutschland nicht einfach die Hälfte der Menschen aufnehme, die auf Lesbos in Not sind. Grünen-Chefin Annalena Baerbock ruft unter dem Schlagwort „Wir haben Platz“ dazu auf, gleich alle Menschen aus dem, was einmal Moria war, ins Land zu holen.

Doch an wen richten sich solche Apelle eigentlich? Bemerkenswert an der deutschen Debatte ist deren Selbstbezogenheit. Argumente der griechischen Seite werden nicht einmal zur Kenntnis genommen. Dabei sollte klar ein: Ohne Billigung Athens wird kein einziger in Not geratener Mensch Lesbos Richtung Deutschland verlassen. Nicht deutsche Kommunen, Abgeordnete, Lobbygruppen oder der Bundesinnenminister haben zu bestimmen, wie es dort weitergeht. Das ist in erster Linie eine Entscheidung der griechischen Regierung.

Deren Minister aber haben dieser Tage schon mehrfach deutlich gemacht, dass auf absehbare Zeit außer unbegleiteten Minderjährigen niemand von der Insel auf das griechische Festland dürfe – von Transporten nach Deutschland oder in andere EU-Staaten ganz zu schweigen. Der griechische Migrationsminister sagt, sicherlich nicht ohne Rückendeckung von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, man werde keinesfalls ein Zeichen dafür setzen, dass es sich lohne, ein Aufnahmelager in Brand zu stecken. Ein Staatssekretär ergänzte, der griechische Staat dürfe sich nicht unter Druck setzen lassen, weshalb die Menschen von Moria nun eben so lange wie nötig unter Olivenbäumen zu kampieren hätten.

Das klingt zynisch. Aber woher kommt diese Haltung? Sollte Athen nicht erleichtert sein, wenn andere EU-Staaten dem Land die Menschen von Moria abnehmen? Um die griechische Position zu verstehen, ist die Kenntnis einiger Tatsachen hilfreich, die außerhalb Griechenlands nicht immer berücksichtigt werden. Das Aufnahmelager Moria existiert seit 2014. In seiner seit mehr als einem halben Jahrzehnt währenden Geschichte war es meist hoffnungslos überfüllt.

Oft schon haben griechische Regierungen kurzfristig Abhilfe zu schaffen versucht, indem sie mal einige hundert, mal auch mehrere tausend Menschen von dort an das Festland brachten. Es dauerte meist nur wenige Wochen, bis der vorige Zustand der Überfüllung wieder erreicht war. Auch ist Moria bei weitem nicht das einzige überlastete Lager auf den griechischen Inseln vor der türkischen Küste. Das Lager Vathy auf Samos etwa war in den vergangenen Jahren oft noch stärker über die Kapazitätsgrenzen hinweg ausgelastet als Moria.

Kurzfristige Abhilfe, langfristiger Schaden

Die sich daraus ergebende griechische Befürchtung ist offenkundig: Wenn jetzt Menschen von Moria aus direkt nach Deutschland gebracht werden, schafft das zwar kurzfristig Abhilfe, ist aber zugleich ein Zeichen für Migranten in der Türkei, dass es sich wie nie zuvor lohnt, Schlepper für die Überfahrt nach Lesbos, Chios, Samos, Kos oder Leros zu bezahlen. Doch wer garantiert Athen, dass sich Deutschland und eine Koalition hilfsbereiter Länder auch beim nächsten und übernächsten Mal aufnahmebereit zeigen, wenn wieder ein Lager überfüllt oder abgebrannt ist?

In der Flüchtlingskrise haben die Griechen in den vergangenen Jahren keine guten Erfahrungen mit Europa gemacht. Die Lösung, die Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán oder Österreichs Kanzler Sebastian Kurz propagieren, nämlich die Schließung der Balkanroute mit immer mehr Grenzzäunen, läuft aus Athener Sicht darauf hinaus, Griechenland mit der Misere allein zu lassen.

Was Athen sich erhofft, hat Mitsotakis dieser Tage deutlich gemacht: Es gelte, wieder mit der Türkei ins Gespräch zu kommen. Denn nur mit Unterstützung Ankaras kann die Seegrenze in der Ägäis, wo sich nun einmal keine Mauern bauen lassen, wirkungsvoll gesichert werden. Mitsotakis strebt eine Rückkehr zum einstweilen gescheiterten EU-Türkei-Abkommen vom März 2016 an. Auch deshalb versucht er, eine Deeskalation im „Erdgasstreit“ mit der Türkei zu erreichen.

Gibt es ein neues Abkommen mit der Türkei?

Doch der Weg zu einem neuen Migrationspakt mit der Türkei ist noch weit. Und selbst wenn es zu Verhandlungen darüber kommen sollte, dürfen die Fehler von 2016 nicht wiederholt werden.

Der erste EU-Türkei-Pakt ist gescheitert, weil auf den griechischen Inseln zu keinem Zeitpunkt genügend Ressourcen bereitstanden, um rasch entscheiden zu können, ob eine Person schutzbedürftig ist oder in die Türkei zurückgeschickt werden kann. In all den Jahren gab es nur 2000 Rückführungen bei etwa 155.000 registrierten Fällen.

Sollte sich das bei einer möglichen Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens nicht ändern, wird auch der zweite Versuch scheitern, an Europas Außengrenzen Kontrolle und Menschlichkeit zu verbinden.