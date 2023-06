Aktualisiert am

Integration ist in der Türkei ein Unwort

Syrische Flüchtlinge : Integration ist in der Türkei ein Unwort

In der Türkei wächst die Flüchtlingsfeindlichkeit. Das könnte viele Syrer dazu bewegen, nach neuen Wegen in Richtung Europa zu suchen.

Ein Lager für syrische Flüchtlinge in der Provinz Gaziantep Bild: AP

Der Taxifahrer in der südtürkischen Stadt Gaziantep nimmt kein Blatt vor den Mund. „Ich mag keine Syrer“, sagt er. „Wegen denen steigen hier die Mieten, weil sie mit zehn Leuten in einer Wohnung hocken.“ Er hält den Wagen im Stadtteil Sahinbey. „Hier gibt es nur noch Syrer, Türken finden Sie hier nicht mehr“, behauptet er. Viele Läden in dem Viertel tragen arabische Namen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



In einem Modegeschäft steht Ahmad Khalil hinter der Theke. Er hat sieben Kinder. Vor Kurzem hat er sie alle aus der Schule genommen. „Erzähl mal, warum du nicht mehr zur Schule gehst“, ruft er seiner Tochter zu. „Die türkischen Kinder haben mich geschlagen“, sagt sie. Der Vater ergänzt, er habe sich bei der Schule über das Mobbing beschwert. Ein Lehrer habe erwidert, wenn ihm der Umgang mit seinen Kindern nicht gefalle, solle er sie zu Hause behalten. Außerdem habe der Lehrer gefragt, was er überhaupt in der Türkei zu suchen habe. „Die meisten Leute hier haben ähnliche Erfahrungen gemacht“, sagt Khalil.