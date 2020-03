Flüchtlinge aus Griechenland : Einige aufnehmen?

Union und SPD rechnen damit, dass es beim Koalitionsausschuss an diesem Sonntagabend im Kanzleramt zu einer Übereinkunft darüber kommt, wie Deutschland Griechenland beim Umgang mit den neu eintreffenden Flüchtlingen helfen kann. Vor allem soll es um die Frage gehen, ob Deutschland eine bestimmte Zahl von Kindern aufnimmt, die ohne Eltern in den Flüchtlingslagern leben. Gemeint sind allerdings ausschließlich Kinder, die derzeit auf Lesbos und anderen griechischen Inseln ausharren müssen, insgesamt etwa 200, darunter einige schwerkrank. Die Koalition setzt auf eine europäische Lösung. Bislang haben Frankreich, Luxemburg und Finnland erklärt, sich zu beteiligen. Einen deutschen Alleingang wird die Koalition wohl ausschließen.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

„Wir brauchen eine kluge und begrenzte europäische Lösung“, heißt es aus der Union. Das sei ein schwieriges Thema. Die Koalition müsse Geschlossenheit zeigen und eine Lösung dann auch gemeinsam vertreten. Auf alle Fälle müsse ein politisches Signal vermieden werden, dass es – wie von den Grünen gefordert – Kontingente geben könnte oder die Grenzen geöffnet würden. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sagte der F.A.S.: „Die Koalition ist sich ihrer Verantwortung in der aktuellen humanitären Katastrophe an der türkischen Grenze bewusst. Dass es unter derart schlimmen Umständen keine spontane gesamteuropäische Lösung gibt, ist beschämend.“ Die unbegleitete Kinder und Jugendliche aus griechischen Lagern seien die größten Leidtragenden in der Sache. „Auch Deutschland darf davor nicht die Augen verschließen.“

Walter-Borjans fügte hinzu: „Die sozialdemokratisch regierten Bundesländer und viele Kommunen stehen bereit, ihren Teil beizutragen.“ Er fordert zudem, dass „EU-Mitgliedern, die nur die Vorteile der Europäischen Union genießen wollen und sich verschließen, wenn Humanität und Solidarität gefordert sind“, künftig die EU-Mittel gekürzt werden sollten.