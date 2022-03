Ankunft in Budapest und Prag : An der Grenze des Möglichen

Ungarn hat die Organisation der ankommenden Kriegsflüchtlinge in staatliche Hand gegeben. Die Tschechische Republik setzt weiter auf private Initiativen – und will, dass manche der Geflüchteten länger bleiben.

In den Bahnhöfen Keleti und Nyugati in Budapest entlud sich vergangene Woche jede Stunde ein Zug. Sie kamen aus Richtung Osten und waren voll mit Menschen aus der Ukraine. Gleich neben dem Ankunftsgleis wiesen blau-gelbe Schilder in einen Wartebereich, wo die Flüchtlinge erste Unterstützung erhielten: einen Becher heißen Tee oder etwas zu essen, Kleidung und Hygieneartikel. Helfer in gelben Westen teilten die Sachen aus, einige trugen ein Schild um den Hals, das ihre ukrainischen oder russischen Sprachkenntnisse auswies: Die Freiwilligen stammten teils aus Hilfsorganisationen, die schon während der Flüchtlingskrise von 2015 tätig waren. Teils waren sie aber auch einfach spontan an den Bahnhof gekommen. So wie Gergö Molnár.

Er hatte ein Schild mit der Aufschrift „Koordinator“ umhängen, was von manchen Helfern mit Ironie kommentiert wurde. Er vermittelte Fahrgelegenheiten zu Quartieren, die Privatleute kostenlos anbieten. Dabei schien Gergös größte Sorge zu sein, dass die Kriegsflüchtlinge, meist Frauen mit ihren Kindern, nicht Menschenhändlern oder Vergewaltigern in die Hände fielen. Er vermittle nur an regis­trierte und bekannte Adressen, versicherte er. Und er notiere sich stets die Namen und Nummernschilder der Fahrer.