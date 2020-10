Leopoldo López im Exil : „Maduro ist ein Mörder“

Aktualisiert am

Wieder beisammen: Leopoldo López mit seiner Ehefrau Lilian Tintori und ihren Kindern in Madrid Bild: AFP

Es ist ein Rätsel, wie es Leopoldo López aus der spanischen Botschaftsresidenz in Caracas nach Madrid geschafft hat. Gerüchten zufolge, die von gut informierten Kreisen als zutreffend eingestuft werden, soll die „Flucht“ des venezolanischen Oppositionsführers im Einvernehmen zwischen Madrid und Caracas erfolgt sein. Doch Caracas ist um eine andere Darstellung bemüht. In einer Erklärung unterstellte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza Spanien Komplizenschaft, um die Flucht eines „gefährlichen Delinquenten“ zu erleichtern. Arreaza sprach von einer „antidiplomatischen und feindlichen Praxis des spanischen Staates in Richtung Venezuela“ sowie einem „offensichtlichen Verstoß der spanischen Regierung gegen das Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen“.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z. Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



López, der von 2014 an mehre Jahre im Gefängnis saß und später unter Hausarrest stand, war im vergangenen Jahr mithilfe des früheren venezolanischen Geheimdienstchefs befreit worden und hatte sich seither in der Residenz des spanischen Botschafters aufgehalten. Nach seiner Flucht aus Venezuela am vergangenen Samstag verhaftete der Geheimdienst zwei venezolanische Mitarbeiter der Botschaft. Dies wiederum löste heftige Reaktionen seitens des spanischen Außenministeriums aus, das Caracas ebenfalls die Verletzung des Wiener Abkommens vorwirft.