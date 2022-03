Flucht aus der Ukraine : Zwei Frauen, drei Kinder, eine Reise ins Ungewisse

Aktualisiert am

Tausende Menschen flüchten jeden Tag vor dem Krieg an die slowakisch-ukrainische Grenze. In Vyšné Nemecké treffen sie auf Freiwillige, die sie nach Deutschland begleiten.

Auf der Flucht vor den russischen Bomben: Ukrainische Frauen und Kinder am 9. März am ukrainisch-slowakischen Grenzübergang Vyšné Nemecké Bild: AFP

Etwa den gleichen Weg sei sie schon einmal gefahren, sagt Alina, nachdem sie sich den Verlauf der Route auf Google Maps angesehen hat. Vom ukrainisch-slowakischen Grenzübergang Vyšné Nemecké soll es über Košice in der Slowakei bis zur tschechischen Grenze gehen, über Brünn und Prag weiter nach Nürnberg, schließlich nach Frankfurt. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie damals in Deutschland Urlaub gemacht, erzählt die 41 Jahre alte Ukrainerin, zehn Jahre ist das her.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik.

Nun sitzt sie mit ihren beiden kleinen Söhnen, fünf und sieben Jahre alt, in einem Auto voller Menschen, die sie noch nie zuvor gesehen hat — und begibt sich auf eine Reise, die sie bis zuletzt nicht antreten wollte. „Wenn ich alleine wäre, wäre ich vielleicht bei meinem Mann geblieben“, sagt sie. „Aber die Kinder müssen in Sicherheit sein.“