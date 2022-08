Klimaverhandler Flasbarth : „Wir haben keine rechtliche Schuld, aber eine moralische“

Aktualisiert am

Lebensmittellieferung des Welternährungsprogramms in der äthioptischen Stadt Abala Anfang Juni Bild: AFP

Herr Staatssekretär, die Kompensation von Schäden und Verlusten durch den Klimawandel an Entwicklungsländer wird das zentrale Thema der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich im Herbst sein. Nachdem Sie über Jahre die deutsche Klimadiplomatie im Umweltministerium mitbestimmt haben, verhandeln Sie nun für das in diesem Thema federführende Entwicklungsministerium (BMZ). Muss Deutschland zunächst seine Schuld eingestehen?

Timo Steppat Redakteur in der Politik.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik.