Aktualisiert am

Herr Staatssekretär, die Lage in Mali hat sich zuletzt weiter verschlechtert, die Militärregierung hat die Vereinten Nationen zum Gehen aufgefordert, die Bundeswehr muss rascher abziehen als ge­plant. Russische Wagner-Söldner sind nun die militärische Stütze der Regierung. Wie steht es unter diesen Vorzeichen um die Entwicklungszusammenarbeit?

Deutschland ist in Mali nach wie vor tätig, mit den Vereinten Nationen, mit Nicht­regierungsorganisationen, aber auch mit rund 300 Helfern unserer Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Wir machen das, wie wir sagen, regierungsfern und bevölkerungs­nah. Das heißt, keine finanzielle Zu­sammenarbeit mit der Militärregierung, son­dern vor Ort, nahe bei den Leuten. Die Sicherheitslage hat sich nochmals weiter verschlechtert. Im Norden, auch in Gao können wir kaum noch unmittelbar arbeiten, aber im Umfeld der Hauptstadt Bamako und auch im Süden des Landes arbeiten wir in Projekten relativ normal.