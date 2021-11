Fischerei-Streit im Ärmelkanal : „Völlig unangemessene Drohungen“

Als der britische Premierminister Boris Johnson den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag auf der Klimaschutzkonferenz in Glasgow begrüßte, war den beiden nichts anzumerken: eine lässige Berührung am Arm, als sähen sich zwei alte Bekannte wieder. Dabei begegneten sich in diesem Moment zwei Regierungschefs, die dem jeweils anderen gerade ein Ultimatum gestellt hatten. Macron hatte Johnson am Vorabend aufgefordert, binnen 24 Stunden die Lizenzpolitik für französische Fischer zu korrigieren, andernfalls werde Paris Sanktionen in Kraft setzen, darunter vermutlich ein Anlegeverbot für britische Fischer, zusätzliche Kontrollen von Lastwagen an der Kanalgrenze und eine Erhöhung der Strompreise für die britischen Kanalinseln.

Daraufhin setzte die britische Regierung den Franzosen am Montagmorgen eine 48-Stunden-Frist, um ihre Drohungen zurückzunehmen. Andernfalls werde London rechtliche Schritte gehen und den im britisch-europäischen Handelsvertrag vereinbarten Streitmechanismus in Gang setzen. Die gemeinsamen Bemühungen um Maßnahmen gegen die globale Erderwärmung vermochten die Gemüter im handelspolitischen Regionalstreit nicht abzukühlen. Die britische Außenministerin Liz Truss sprach am Montag von „völlig unangemessenen Drohungen“ aus Paris und forderte die Franzosen auf „nachzugeben“.

Der französische Abgeordnete für Calais, Pierre-Henri Dumont, kündigte in der BBC an, dass die Regierung in Paris „noch härter verhandeln“ werde, „um den Briten zu verstehen zu geben, dass die Fischereirechte sehr wichtig für uns sind und Teil des Deals waren“. Er drohte damit, keine britischen Jakobsmuscheln mehr anzunehmen, keine Kutter aus dem Vereinigten Königreich an der französischen Küste anlegen zu lassen und auch die Stromzufuhr für die britischen Kanalinseln in die „Vergeltungsmaßnahmen“ miteinzubeziehen. „Das ist auf dem Tisch“, sagte er.

Johnson „verblüfft“ über Brief an von der Leyen

Johnson hatte am Wochenende die Europäische Union aufgefordert, Frankreich zur Ordnung zu rufen, weil dessen Vorgehen die Union als Ganzes betreffe. Johnson nahm insbesondere Bezug auf einen Brief, den der französische Premierminister Jean Castex an die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, geschickt hatte. Darin hatte Castex verlangt, dass die Briten ihre Vertragsverpflichtungen erfüllen, und das Schreiben mit der Ansage abgeschlossen, der europäischen Öffentlichkeit müsse „gezeigt“ werden, dass es mehr Schaden anrichte die Europäische Union zu verlassen, als ein Mitglied zu sein. Diese Passage, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz zum G-20-Gipfel in Rom, habe ihn „verblüfft“. „Ich muss es jedem sagen, ich glaube nicht, dass dies im Einklang mit dem Austrittsabkommen und dem britisch-europäischen Handelsvertrag steht – weder mit dem Geist noch dem Buchstaben.“

Bislang hält sich die EU bedeckt, aber Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič führt in dieser Woche Gespräche mit Brexit-Minister David Frost. In einem Artikel für den Daily Telegraph erwähnte Šefčovič die Auseinandersetzung um Fischereilizenzen mit keinem Wort, äußerte dafür aber seine „wachsende Sorge“, dass Großbritannien die Verhandlungen über das Nordirland-Protokoll nicht konstruktiv führe und „auf einen Kurs der Konfrontation einschwenkt“.

Neben den Fischereilizenzen ist die Umsetzung des Nordirland-Protokolls das andere große Konfliktfeld, das die Brexit-Verträge hinterlassen haben. Šefčovič warb in seinem Artikel noch einmal für die unlängst vorgelegten Vorschläge der EU zur praktischen Verbesserung der Handelssituation in Nordirland und bezeichnete sie als ein „Paket der verbesserten Chancen“.

Bislang vertritt London die Haltung, dass die Vorschläge nicht weit genug gingen. Die fragile Lage in Nordirland geriet am Montag abermals in den Blick, als zwei maskierte und bewaffnete Männer einen Bus in Newtownards kaperten und in Brand steckten; verletzt wurde niemand. Laut lokalen Medienberichten bezogen sich die beiden Männer bei ihrer Tat auf das Nordirland-Protokoll. Die in Belfast regierende Democratic Unionist Party hatte verlangt, dass bis zum Montag substanzielle Änderungen am Nordirland-Protokoll vereinbart sein müssten.