Wahlsieger in Finnland : Der neue Mann an der Spitze des neuen NATO-Mitglieds

Sanna Marin führte Finnland durch den NATO-Beitrittsprozess. Der könnte schon am Dienstag zum Abschluss kommen. An der Spitze des 31. Mitgliedstaats wird dann ein Mann stehen, der als harter Verhandler bekannt ist.

Nach dem Triumph trat Petteri Orpo in aller Früh aus seinem Haus in die Sonne von Turku, um das zu tun, was viele Eltern morgens tun: ein Kind in die Schule zu fahren. Die Zeitung „Helsingin Sanomat“ traf ihn auf der verschneiten Straße. Orpo war laut deren Bericht müde, aber entspannt.

Er freue sich sehr über den Wahlsieg, sagte er. Und: Erst nach Ostern werde seine Partei mit den Gesprächen über die künftige Koalition beginnen. Dann fuhr er mit seinem Kind davon.

Er muss mindestens ein Dreierbündnis schmieden

Triumphgesten sehen anders aus. Aber Finnland ist auch anders. Orpos „Nationale Sammlungspartei“ wurde am Sonntag bei der Parlamentswahl stärkste Kraft. Mit nur 20,8 Prozent, doch in Finnlands Vielparteienparlament reicht das für den Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten.

Aller Voraussicht wird Orpo somit in Kürze Sanna Marin ablösen, Finnlands jüngste Regierungschefin, die in­ternational viel Aufmerksamkeit er­­halten hatte. Sie führte das Land erst durch die Pandemie und dann gemeinsam mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö durch den NATO-Beitrittsprozess.

Dieser wird in Kürze abgeschlossen sein: Alle 30 derzeitigen Bündnismitglieder haben der Aufnahme der Finnen inzwischen zugestimmt, zuletzt die Türkei. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich am Montag fest davon überzeugt, dass Finnland am Dienstag der Allianz offiziell als 31. Mitglied beitreten wird. „Wir werden die finnische Fahne hier zum ersten Mal im NATO-Hauptquartier hissen“, sagte er vor dem Treffen der Außenminister der Mitgliedstaaten, das am Dienstag beginnt.

Doch die erfolgreich vollzogene sicherheitspolitische Wende von der Neutralität hin zur NATO-Mitgliedschaft verhalf Marins rot-grünem Bündnis, das aus fünf Parteien bestand, nicht zum Wahlsieg. Orpo wird ebenfalls eine Koa­lition schmieden müssen. Mindestens ein Dreier-, wohl eher ein Viererbündnis. Vermutlich wird es ein Mitte-rechts-Bündnis werden, wohl ge­meinsam mit den rechtspopulistischen „Basisfinnen“, die nun zweitstärkste Kraft wurden, sowie mit weiteren kleineren Parteien.

Karriere in der Kommunalpolitik

Anders als Marin schloss Orpo vor der Wahl keine Koalition aus. Bei den Verhandlungen müssten sich dann die „Basisfinnen“ vermutlich vor allem bei ihrer Haltung zur EU und zur Klimapolitik bewegen.

Scheitern die Verhandlungen, dürfte Orpo wohl mit Marins Sozialdemokraten über ein Bündnis sprechen, dann dürften finanzpolitische Fragen im Mittelpunkt stehen. So oder so werden es wohl keine einfachen Verhandlungen. Doch sind die Parteien in Finnland traditionell pragmatisch, ein Bündnis wird sich finden.

Der 53 Jahre alte Orpo gilt als harter Verhandlungsführer und ist politisch erfahren. Karriere machte der Politikwissenschaftler in der Kommunalpolitik, bevor er 2007 ins Parlament einzog und später Agrar-, dann Innen- und von 2016 bis 2019 schließlich Finanzminister wurde.

Zuletzt unter Regierungschef Alexander Stubb, den er in einer Kampfabstimmung als Parteivorsitzenden der „Na­tionalen Sammlungspartei“ abgelöst hatte. Stubb gilt als selbstbewusst und polyglott, Orpo im Gegensatz dazu als vergleichsweise zurückhaltend.

Skandale finden sich in seiner Vita keine, bis auf eine – wiederum sehr finnische – Kleinigkeit: Im Frühjahr 2021 war er zu schnell gefahren, ausgerechnet am Valentinstag, 101 Stundenkilometer an­statt der vorgeschriebenen 80. Das machte damals laut der Zeitung „Iltalehti“ 1.230 Euro Strafe, die Orpo na­türlich bezahlte. Er sei nachlässig ge­wesen, wurde er damals zitiert.