Russische Aggression : Der Norden ist in Aufruhr

Der russische Überfall auf die Ukraine zwingt auch die Länder im Norden Europas zu ei­ner rasanten Anpassung ihres sicherheitspolitischen Kurses. Einst ei­ser­ne Grundsätze fallen in nur wenigen Tagen – und immer intensiver wird in Schweden und Finnland diskutiert, ob das nicht auch Folgen für die Beziehung zur NATO haben muss. Denn das Entsetzen über das russischen Agieren ist groß, und dass Moskau eine schon bekannte Drohung wiederholt hat, macht es nicht besser: eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens würde „einige militärische und politische Folgen“ haben, sagte eine Sprecherin des russischen Au­ßenministeriums am Freitag. Ähnlich hatte sie es schon Ende Dezember formuliert – allerdings hatte es da noch keinen Krieg in Europa gegeben.

In Schweden gab es nur wenige Stunden nach der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur sicherheitspolitischen Kehrtwende Berlins, eine erste historische Entscheidung. Schweden und Finnland sind lange gut gefahren mit ih­rem sicherheitspolitischen Kurs, militärisch bündnisfrei zu bleiben. Auch wenn die Beziehung zur NATO schon nach der russischen Annexion der Krim 2014 im­mer enger geworden sind, haben die Re­gierungen in Stockholm und Helsinki doch bislang stets einen Antrag auf Mitgliedschaft abgelehnt.