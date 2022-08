Finnland : Die Kritik am Partyvideo der Ministerpräsidentin wächst

Sanna Marin hat für Bilder aus ihrem Privatleben schon Applaus bekommen. Es waren Bilder, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren, bei Festivals oder mit ihrem Ehemann. Nachdem aber ein privates Video von der finnischen Ministerpräsidentin verbreitet worden ist, das nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, muss sie sich seit Tagen breiter Kritik erwehren. Was zunächst kurios anmuten mag, ist für sie politisch bedrohlich geworden – so bedrohlich, dass sie schon einen Drogentest gemacht hat. Schließlich geht es um die Frage, ob sie jederzeit bereit war, ihre Pflichten zu erfüllen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Das Video zeigt Marin bei einer Feier im Kreis von Freunden. Sie tanzt so ausgelassen, dass man vermuten könnte, sie sei berauscht. Spekulationen verbreiteten sich schnell. Am Wochenende tauchte ein weiteres Video auf, das Marin eng tanzend mit einem finnischen Sänger zeigt. Seit zwei Jahren ist die 36 Jahre alte Marin mit einem früheren finnischen Zweitliga-Fußballspieler verheiratet, zusammen haben sie ein Kind.

Das erste Video verbreitete sich rasant über die sozialen Medien. Neben Äußerungen einiger, die es begrüßenswert fanden, dass eine Regierungschefin ihr Privatleben zu genießen weiß, wurden ernsthafte Vorwürfe laut. Schon früher hatte es über das Amtsverständnis von Marin Kontroversen gegeben. Im vergangenen Sommer war sie kritisiert worden, als die hohen Kosten für ihr Frühstück bekannt wurden – sie bot schließlich an, diese zu übernehmen.

Sicherheitsbedrohung für das Land?

Nun wurde die Frage aufgeworfen, ob Marin womöglich ihre Pflichten als Ministerpräsidentin verletzt hat. So sollen die Aufnahmen von einem Wochenende Anfang August stammen, an dem Marin nicht im Urlaub und keine Stellvertretung eingeplant war. Die Vorsitzende der oppositionellen Christdemokraten Sari Essayah äußerte die Sorge, ob ihr Verhalten womöglich eine Sicherheitsbedrohung für das Land darstelle. Die Sicherheitslage ist angespannt, Finnland teilt sich eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland und will NATO-Mitglied werden. Marin hatte es in den vergangenen Monaten geschafft, das Land ohne größeren Streit zu einem Mitgliedsantrag zu bewegen. Marin solle sich vor dem Parlament erklären, so Essayah.

Am Freitag hatte Marin sich immerhin schon vor der Presse geäußert, von schwerwiegenden Vorwürfen gesprochen und verkündet, dass sie einen Drogentest gemacht habe. Das Ergebnis wird in dieser Woche erwartet. Sie sagte, sie habe noch nie in ihrem Leben Drogen genommen. An dem Wochenende seien keine Regierungstermine angesetzt gewesen, und sie habe nichts Illegales gemacht mit ihren Freunden. „Ich bin immer bereit zu arbeiten.“ Das andere Video zeige zudem nur zwei tanzende Freunde.

Mehr zum Thema 1/

Aus den Reihen ihrer Koalitionspartner wurde versichert, dass Marin weiter das Vertrauen genießt. Ihre Finanzministerin Annika Saarikko von der Zentrumspartei äußerte zwar, es sei etwas peinlich, Marin so zu sehen wie in dem Video. Was die Verfügbarkeit der Ministerpräsidentin angeht, zeigte sie sich aber zufrieden mit Marins Erklärung. Allerdings, so Saarikko im Sender Yle, sei die Regierung auch schon sehr kurzfristig zusammengerufen worden. Verwiesen wurde darauf, dass auch die Nachricht vom russischen Angriff auf die Ukraine sehr früh am Morgen gekommen sei.