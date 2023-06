Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl steht in Finnland die neue Regierung. Die Verhandlungen über das Regierungsprogramm seien abgeschlossen, sagte der Vorsitzende der konservativen Nationalen Sammlungspartei und designierte Ministerpräsident Petteri Orpo am späten Donnerstagabend. Orpo versprach, in der Koalition mit den rechtspopulistischen Basisfinnen, der Schwedischen Volkspartei und den Christdemokraten Finnland „reparieren“ zu wollen.

Konkrete Vorhaben sowie die Namen der Minister sollen an diesem Freitagnachmittag vorgestellt werden. Medienberichten zufolge soll es wie in der bisherigen Regierung 19 Minister geben. Neben Orpo als Ministerpräsident gilt die Vorsitzende der Basisfinnen, Riikka Purra, als Finanzministerin als gesetzt.

Umfangreiche Reformen plant die Regierung vor allem bei den Sozialausgaben und im Bereich Migration und Asyl. Unter der bisherigen von Sanna Marin geführten rot-grünen Koalition ist die öffentliche Verschuldung des Landes deutlich angestiegen. Die neue Regierung plant nun zum Teil drastische Kürzungen, vor allem bei den Sozial- und Gesundheitsausgaben, aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit. So soll Medienberichten zufolge etwa das Wohngeld um 350 Millionen Euro gekürzt werden, etwa indem die Zahl der Wohngeldempfänger reduziert werden soll. Zudem sollen Sozialhilfeempfänger vermehrt gezwungen werden, sich eine neue Wohnung suchen, wenn ihre Miete eine gewisse Höhe überschreitet.

Der Zeitung „Iltalehti“ zufolge plant die Regierung ein Aktiensparkonto für Neugeborene, für das der Staat jedem Kind die erste Investition zahlen wird. Wie hoch diese ausfallen wird, ist noch unklar. Im Regierungsprogramm heißt es demnach, damit soll die Fähigkeit der Haushalte gestärkt werden, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern und die Möglichkeiten und Risiken des Sparens und Investierens zu verstehen.

Anzahl der Quotenflüchtlinge soll halbiert werden

Einer der umstrittensten Punkte bei den Koalitionsverhandlungen war das Thema Einwanderung. Vor allem die rechtspopulistischen Basisfinnen und die schwedische Volkspartei konnten sich lange nicht einigen. Nun sollen Regelungen zum Aufenthaltsrecht verschärft werden, ähnlich wie es im benachbarten Schweden geplant ist, wo ebenfalls ein konservativ-rechtspopulistisches Bündnis regiert. So sollen in Finnland Ausländer künftig zur Ausreise gezwungen werden, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Ende des bisherigen Arbeitsverhältnisses ein neues gefunden haben.

Verschärft werden sollen auch die Voraussetzungen für die Erlangung eines dauerhaften Aufenthaltstitels sowie für den Erhalt der finnischen Staatsbürgerschaft. So muss, wer Finne werden will, künftig acht anstatt wie bisher fünf Jahre im Land gelebt haben. Angehoben werden soll die Einkommensuntergrenze für eine Aufenthaltsgenehmigung. Geprüft werden soll dem Programm zufolge – wie in Dänemark – überdies der Entzug der Staatsbürgerschaft bei einer Beteiligung an terroristischen Aktivitäten.

Im Bereich der Integration soll es den Plänen zufolge einen Richtungswechsel geben. Nicht mehr die Rechte der Neuankömmlinge, sondern deren Pflichten sollen betont werden. Schutz unter dem Asylrecht will die Regierung künftig nur noch für die Dauer des EU-weit zulässigen Minimums aussprechen. Auch sollen jährlich nur noch 500 über das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen vermittelte sogenannte Quotenflüchtlinge aufgenommen werden, bisher waren es 1050. Weiterhin sollen die Möglichkeiten für den Familiennachzug eingeschränkt werden.

In der Klimapolitik soll an dem unter der Vorgängerregierung gesetzten Ziel, das Land bis 2035 klimaneutral zu machen, festgehalten werden. Emissionen sollen reduziert werden, doch darf das laut Regierungsprogramm nicht die Alltagskosten der Bürger erhöhen und die Wirtschaft schwächen. Um dies zu erreichen, soll die Kernkraft ausgebaut werden. Demnach verpflichtet sich die Regierung, alle Genehmigungsanträge anzunehmen, welche die Kriterien erfüllen und die aus Sicht der nationalen Sicherheit akzeptabel sind. Zudem sollen Finanzierungslösungen für Kernkraftprojekte gefördert werden. Weiterhin will die neue Regierung die Wasserkraft ausbauen.

Bei den Parlamentswahlen in Finnland Anfang April war Orpos Nationale Sammlungspartei mit 20,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden, knapp dahinter landeten Purras Basisfinnen mit 20,1 Prozent. Die Sozialdemokraten der bisherigen Regierungschefin Sanna Marin erhielten nur noch 19,9 Prozent, die Schwedische Volkspartei 4,3 Prozent, die Christdemokraten 4,2.