Finanzskandal im Vatikan : Spekulieren mit dem Peterspfennig

Der Mann wurde am Freitagabend im Vatikan festgenommen, unmittelbar nach einem acht Stunden dauernden Verhör. Seither befindet sich Gianluigi Torzi, 41 Jahre alter Investmentbanker und internationaler Immobilienmakler aus Termoli in Süditalien, im Gewahrsam der Gendarmerie des Kirchenstaates. Ihm werden von der vatikanischen Justiz Betrug, Veruntreuung, Geldwäsche und Erpressung vorgeworfen. Im Falle eines Schuldspruchs könnte er bis zu zwölf Jahre ins Gefängnis kommen.

Es passiert nicht oft, dass ein Staatsangehöriger Italiens im Vatikan festgenommen wird. Die Anwälte des Untersuchungshäftlings gaben sich am Wochenende zuversichtlich, dass sich die Unschuld ihres Mandanten bald erweisen werde. Schon dessen Festnahme sei „das Resultat eines großen Missverständnisses und der Fehlinterpretation der Aussagen“ Torzis gewesen, teilten die Anwälte mit. Schließlich sei Torzi freiwillig zum Verhör aus dem Ausland angereist, habe zudem seit Beginn der Ermittlungen mit den Behörden des Heiligen Stuhls kooperiert und diesen Dutzende von Dokumenten übergeben.

Für 200 Millionen Dollar Anteile an Investmentfonds gekauft

Doch die Zuversicht der Strafverteidiger könnte sich als unbegründet erweisen. Die spektakuläre Festnahme Torzis erfolgte auf Geheiß von Vatikan-Staatsanwalt Gian Piero Milano und ist die erste im Zusammenhang mit dem Finanzskandal um das Gebäude an der Sloane Avenue 60 im Londoner Stadtteil Chelsea. Die verworrene Geschichte begann im Februar 2014. Damals erwarb das Staatssekretariat des Heiligen Stuhls Anteile an dem auf Malta registrierten „Athena Capital Global Opportunities Fund“ im Wert von gut 200 Millionen Dollar. Miteigentümer des Investmentfonds war der italienische Banker Raffaele Mincione, der seit jeher über beste Beziehungen zum Staatssekretariat verfügte.

Das investierte Geld stammte aus eigenen Mitteln des Vatikans, allein im Umfang von 100 bis 150 Millionen Euro aus dem sogenannten Peterspfennig – den spenden Gläubige in aller Welt am 29. Juni, dem Hochfest der Apostel Paulus und Petrus, zur Unterstützung der karitativen und apostolischen Arbeit des Papstes. Weitere Mittel für die Investition lieh sich das Staatssekretariat von Schweizer Banken, als Sicherheit wurden Immobilien verpfändet.

Weitere Ankäufe zu überzogenen Preisen

Mincione und sein Malteser Fonds erwarben mit den Einlagen des Vatikans zunächst 45 Prozent Eigentumsanteile des einstigen Lagerhauses der exklusiven Warenhauskette Harrods. In dem Gebäude sollen Luxusapartments entstehen. Zugleich kassierte Mincione Millionen an Fonds- und Vermittlungsgebühren. Nach und nach erwarb der Vatikan, offenbar zu weit überzogenen Preisen, immer mehr Anteile an dem Gebäude. Gut 300 Millionen Euro soll der Vatikan inzwischen in die Immobilie investiert haben.

Als Vermittler in einem Streit mit Mincione um die Ablösung einer auf dem Gebäude lastenden Hypothek verpflichtete das Staatssekretariat den jetzt verhafteten Gianluigi Torzi. Der „löste“ offensichtlich das Problem mit Mincione rasch – und kassierte ebenfalls kräftig für seine Mittlerdienste. Durch eine vom Vatikan nicht autorisierte Erweiterung der Eigentümeranteile an dem Gebäude soll sich Torzi eine Sperrminorität gesichert haben. Diese ließ er sich vom Staatssekretariat, wo man den Verlust der Kontrolle über das eingesetzte Geld fürchtete, bis August 2018 zu erpresserisch hohen Preisen abkaufen. Nach Presseberichten strich Mincione in vier Jahren 60 Millionen Euro beim Immobiliengeschäft des Vatikans ein. Torzi soll in kürzester Zeit weitere zehn Millionen Euro „verdient“ haben.

Man könne das Geld nicht einfach „in die Schublade stecken“

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem Londoner Investitionsskandal, bei dem der Vatikan bisher hohe Verluste erlitten hat, wurden Anfang Oktober 2019 zahlreiche Büros beim Staatssekretariat und bei der Finanzaufsicht des Vatikans durchsucht, Dokumente und Computer beschlagnahmt. Fünf Mitarbeiter des Staatssekretariats und ein ranghohes Mitglied der Finanzaufsicht wurden vom Dienst suspendiert. Angeklagt wurde aber noch niemand von ihnen.

Stattdessen sitzt jetzt der Mittelsmann Torzi in Untersuchungshaft, den die suspendierten Vatikan-Mitarbeiter einst selbst rekrutiert hatten. Torzi und seine Familie sowie die später wegen des London-Deals in Ungnade gefallenen Vatikan-Mitarbeiter waren im Dezember 2018 von Papst Franziskus in Privataudienz empfangen worden, um den nach vielen Schwierigkeiten endlich geglückten vollständigen Erwerb der Londoner Immobilie zu begehen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die bisher verlustreiche Investition des Staatssekretariats doch noch eine saftige Rendite abwirft – wenn die Londoner Luxusapartments an saudische Ölprinzen oder russische Oligarchen verkauft sind. Papst Franziskus, der schon vor Jahren eine Reform des undurchsichtigen Finanzwesens des Vatikans versprochen hatte, konzediert bisher nur, dass im Zusammenhang mit dem Projekt an der Sloane Avenue 60 „hässliche Dinge“ vorgefallen seien. Grundsätzlich verteidigt er aber die Investitionsstrategie des Staatssekretariats mit dem Argument, man könne sein Geld nicht einfach „in die Schublade stecken“, sondern müsse es „gut verwalten, gut anlegen“.

Lässt sich das hochspekulative Engagement in Luxusimmobilien aber mit den ethischen Ansprüchen des Papstes an „gute Investitionen“ vereinbaren, zumal wenn dabei ausgerechnet der Peterspfennig eingesetzt wird? Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dessen langjähriger Substitut im Sekretariat, Kardinal Giovanni Becciu, mögen zwar die politische Verantwortung dafür tragen, was im Staatssekretariat unter ihrer Oberaufsicht geschehen ist. Aber Sanktionen oder gar den Bannfluch des Papstes müssen sie nicht fürchten. Denn sie gehören zu Franziskus’ treuesten Unterstützern und engsten Verbündeten in der Kurie.