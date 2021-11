Finanzplanung der Ampel : Harte Zeiten für die Bundeswehr

Aktualisiert am

An der Ostflanke der NATO ist die Lage angespannt. Nach bisheriger Planung müssen die Streitkräften dennoch kräftig sparen. Wie passt das zu den Versprechungen der Ampel?

Auf das Verteidigungsministerium kommen schwierige Zeiten zu. Denn trotz wachsender Aufgaben und nötiger Investitionen soll der Etat in den kommenden Jahren substanziell schrumpfen. Nach rund 50 Milliarden Euro im kommenden Jahr soll der Etat bis 2025 schrittweise auf 45,7 Milliarden sinken. So sieht es die mittelfristige Finanzplanung vor, die Olaf Scholz (SPD) als Finanzminister vorgelegt hat.

Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat dem zugestimmt. Gleichzeitig hatte das Verteidigungsministerium allerdings dem Bundestag vorgerechnet, dass es eigentlich bis 2025 wenigstens 62 Milliarden braucht, um seinem Auftrag nachzukommen. Sollte es beim geplanten Etatverlauf bleiben, würde Deutschland seine Zusage an die westlichen Verbündeten brechen, bis 2024 immerhin 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Eigentlich war nach Russlands Annexion der Krim und dem Angriff auf die Ukraine verabredet worden, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen.

Die planmäßige Schwächung geschieht in einer angespannten Lage an den östlichen Grenzen der NATO zu Belarus und Russland, im Angesicht hybrider Kriegsführung gegen Polen und Litauen und des irregulären Aufmarschs russischer Streitkräfte an den Grenzen zur Ukraine. Dabei beruht das NATO-Konzept wirksame Abschreckung (Deterrence) auf der Fähigkeit, jeden Angriff überlegen beantworten zu können. Nach zwei Jahrzehnten der Auslandseinsätze mit Kontingenten aus zahlreichen Truppenteilen setzt das nun voraus, der russischen Armee wieder gleichwertige Kräfte entgegenzustellen, bestehend aus voll ausgerüsteten und durchhaltefähigen Großverbänden.

Einen großen Teil davon müsste Deutschland bereitstellen, mindestens acht Brigaden mit jeweils 5000 Soldaten und voller Ausstattung bis 2032. So ist es der NATO zugesagt. Doch die Bundeswehr ist selbst mit dem gegenwärtigen Etat weit davon entfernt, das zu schaffen. Sie kann derzeit nicht einmal eine einzige voll ausgerüstete Brigade stellen. Das Ziel, in fünf Jahren zumindest eine deutsche Division zu haben, einsatzbereit binnen 30 Tagen, ist in weite Ferne gerückt.

Das werden vor allem diejenigen nicht gerne hören, die in Estland, Lettland oder Litauen darauf hoffen, dass im Falle eines Falles zu den drei, vier eigenen Brigaden und den gegenwärtig dort aktiven NATO-Elementen – etwa vier Bataillone mit jeweils tausend Mann – rasch erst die schnelle Eingreiftruppe (VJTF) der NATO zur Stelle ist und dann reguläre Verbände, unter anderem der Bundeswehr. Sollten die aber nicht einsatzfähig sein, käme dann auch die amerikanische Unterstützung über den Atlantik wohl zu spät.

Neben der Schlagkraft geht es dabei vor allem auch um Geschwindigkeit. Und so machen sich Generäle insbesondere in der Bundeswehr seit Längerem Gedanken darüber, ob es neben traditionellen Panzerverbänden, etwa mit den schweren Kampfpanzern Leopard 2, nicht mehr mittlere Kampfverbände geben müsste, die auf Rädern rollen, nicht auf Ketten. Der Aufbau größerer mittlerer Kräfte wäre ein weiteres Milliardenvorhaben, für das es keine Finanzierung gibt.

Nach gegenwärtigem Stand hat die Bundeswehr nicht einmal das Geld, ihre 350 Pumas einsatztauglich zu machen. Die meisten dieser Schützenpanzer erfüllen nicht die NATO-Kriterien, sie sind kampfuntauglich. Mit großem Aufwand wurden in diesem Jahr 40 Pumas so umgebaut, dass sie für die nächste große NATO-Verpflichtung verwendbar sind: 2023 soll Deutschland den Kern der schnellen Eingreiftruppe VJTF stellen, die 40 sanierten Pumas sind dafür bestimmt.