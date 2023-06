Finanzgipfel für Klimaschutz : Macrons Investitionsschock

Aktualisiert am

Vertreter von mehr als 100 Ländern wollen in Paris die Krisenspirale aus Verschuldung, Klimakatastrophe und Armut durchbrechen. Dem globalen Süden wird mehr Geld versprochen. Doch manchen geht das nicht weit genug.

Gipfel für den Finanzpakt in Paris: Emmanuel Macron, António Guterres und Mohammed Bin Salman (von rechts) Bild: AFP

Mit „schwerem Herzen, aber viel Hoffnung“ sei sie nach Paris gekommen, sagte Mia Mottley. Die Regierungschefin der Karibikinsel Barbados hat am Donnerstag zum Auftakt des zweitägigen Gipfels für einen neuen globalen Finanzpakt eindringlich an die Weltgemeinschaft appelliert, sich nicht mit Reformen des Finanzsystems zu begnügen. Angesichts der dramatischen Klimakrise „brauchen wir einen vollständigen Umbau“, forderte sie. Sie habe gezögert zu kommen, da Barbados von Neuem ein Tropensturm drohe. Von den etwa 1000 Gästen im Palais Brongniart, der früheren Börse von Paris, erhielt die 57 Jahre alte Ko-Schirmherrin des Gipfels langen Applaus. Unter anderem sind 40 Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Kolumbien, Pakistan, Saudi-Arabien, Sri Lanka, China und vom afrikanischen Kontinent in die französische Hauptstadt gekommen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde am Donnerstagabend zum feierlichen Abendessen im Elysée-Palast erwartet, das der Präsident Emmanuel Macron für die Gipfelteilnehmer ausrichtet. Zuvor tauschte er sich mit den Präsidenten Tunesiens und Südafrikas aus. In einem Meinungsbeitrag mit Macron, Joe Biden, Mottley und den Präsidenten Brasiliens, Südafrikas, Kenias und Senegals betonte der Bundeskanzler die Bereitschaft „konkrete Maßnahmen voranzutreiben“. „Kein Land sollte jahrelang auf Schuldenerleichterungen warten“, schreiben die Unterzeichner, zu denen auch der japanische Ministerpräsident und der britische Premierminister zählen. Die Schuldenkrisen von Ländern wie Sambia, Ghana, Pakistan und Sri Lanka wurden durch die Klimakatastrophen verschärft. Fast 60 Staaten des globalen Südens sind nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) überschuldet.