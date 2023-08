Mit der Eröffnung der deutschen Botschaft in Fidschi unterhält die Bundesrepublik nun erstmals eine eigenständige Vertretung in einem der Inselstaaten im Südpazifik. Die Botschaft in der Hauptstadt Suva sei am Samstag feierlich eröffnet worden, berichtete die Sonderbotschafterin für die pazifischen Inselstaaten, Beate Grzeski, auf der Plattform X.

Ursprünglich hätte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Botschaft zum Ende ihrer einwöchigen Pazifikreise am Samstag eröffnen sollen. Die Ministerin hatte ihre Reise aber nach der zweimaligen Panne beim Abflug vom Zwischenstopp Abu Dhabi abgebrochen.

Ministerpräsident spricht von „historischem Moment“

Trotz 50 Jahren diplomatischer Beziehungen wäre es der erste Besuch einer deutschen Außenministerin oder eines deutschen Außenministers in dem Land gewesen. Botschafter für Fidschi ist seit Juli 2023 Andreas Prothmann, der zuvor die Vertretung in Duschanbe in Ta­dschikistan geleitet hatte. An der feierlichen Eröffnung hatte auch der Ministerpräsident Sitiveni Rabuka teilgenommen.

Lokalen Medienberichten zufolge bezeichnete er die Eröffnung der Botschaft als „historischen Moment“.

Mit der Botschaftseröffnung reagiert Berlin auf die insbesondere in den Indopazifik-Leitlinien dargestellte wachsende strategische Bedeutung der pazifischen Inselstaaten.

Im zunehmenden Wettstreit der Welt- und Großmächte in der Region haben sowohl die Vereinigten Staaten und China als auch Mittelmächte wie Australien ihre Beziehungen zu den Ländern im Pazifik ausgebaut. Die Vereinigten Staaten hatten im Mai eine neue Botschaft in Tonga eröffnet und planen die Eröffnung einer Botschaft in Vanuatu.

Berlin hatte Ende 2022 erstmals die Position des Sonderbotschafters für die Pazifikinseln eingerichtet, die derzeit an der deutschen Botschaft in der australischen Hauptstadt Canberra angesiedelt ist. Deutschland und Fidschi hätten ein gemeinsames Interesse, die internationale Ordnung und die Sicherheitsinteressen im indopazifischen Raum zu schützen, äußerte Sonderbotschafterin Grzeski. Da Fidschi vom steigenden Meeresspiegel betroffen sei, werde Deutschland auch die Zusammenarbeit bei der Eindämmung der Effekte des Klimawandels ausbauen.