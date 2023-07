Weil jemand in Schweden einen Koran verbrennen will, stürmen Hunderte Menschen in Bagdad die Vertretung des Landes und setzen sie in Brand.

Aus Protest gegen eine angekündigte Koran-Verbrennung in Schwenden haben im Irak Hunderte von Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und in Brand gesetzt. Alle Mitarbeiter der Botschaft seien wohlauf, teilte das schwedischen Außenministeriums an diesem Donnerstag mit.

Schweden verurteilte den Vorfall. Die irakischen Behörden müssten die diplomatischen Vertretungen schützen, erklärte das Ministerium. Der Irak verurteile den Brandanschlag auf die schwedische Botschaft in Bagdad „aufs Schärfste“, erklärte das irakische Außenministerium. Sicherheitskräfte seien angewiesen, den Vorfall rasch zu untersuchen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Videos auf dem Telegram-Kanal „Ein Bagdad“ zeigten, wie sich die Demonstranten am Donnerstag gegen ein Uhr nachts um die Botschaft versammelten und etwa eine Stunde später den Gebäudekomplex stürmten. „Ja, ja zum Koran“, skandierten die Demonstranten. Spätere Videos zeigten Rauch, der aus einem Gebäude aufstieg. Reuters konnte die Authentizität der Videos nicht unabhängig überprüfen.

Der Protest wurde von Anhängern des einflussreichen Schiitenführers Moktada al-Sadr im Vorfeld der erwarteten Koran-Verbrennung in Schweden ausgerufen.

Koran-Verbrennung im Juni

Sadr hatte im Juni bereits zu Demonstrationen gegen Schweden und zur Ausweisung des schwedischen Botschafters aufgerufen, nachdem ein nach Schweden geflüchteter Iraker vor einer Moschee in Stockholm den Koran verbrannt hatte.

Die Regierungen mehrerer muslimischer Länder – darunter der Irak, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und Marokko – protestierten gegen den Vorfall. Der Irak forderte die Auslieferung des Mannes.

Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete am Mittwoch, ein Antrag für eine öffentliche Versammlung vor der irakischen Botschaft in Stockholm am Donnerstag sei genehmigt worden. Zwei Personen wollen demnach an der Demonstration teilnehmen und den Koran sowie die irakische Flagge verbrennen. Darunter sei wieder der Mann, der im Juni den Koran angezündet hatte, hieß es in dem Bericht.