Festnahmen während der Krönung : Die unfeine englische Art

Aktualisiert am

Die Krönung von Charles III. hat nicht nur die größte Militärparade in London seit 70 Jahren auf die Beine gebracht, sondern auch einen Polizeieinsatz mit einer – für britische Verhältnisse – außerordentlich hohen Zahl von 64 Festnahmen bewirkt. Die meisten festgehaltenen Protestierer gehörten zu der politischen Initiative „Republic“, die sich für eine Abschaffung des britischen Königshauses einsetzt. Auch ihr Geschäftsführer Graham Smith wurde kurz vor Beginn der Krönungsfeierlichkeiten am Samstag in Gewahrsam genommen und 16 Stunden lang festgehalten.

Die Leiterin des Polizeieinsatzes der Londoner Metropolitan Police am Krönungswochenende, Karen Findlay, sagte dem Sender BBC, die Polizei habe zuvor schon bekannt gemacht, dass „unsere Toleranz gegenüber jeglicher Störung, seien es Proteste oder andere Vorfälle, gering sein wird, und dass wir robust vorgehen werden gegenüber jedem, der sich mit der Absicht trägt, die Feierlichkeiten zu beeinträchtigen“.