Festnahmen in Moskau : Verbotene Trauer um die Opfer von Dnipro

Blumen zum Gedenken an die Toten von Dnipro auf dem Ukrainischen Boulevard in Moskau, aufgenommen am Abend des 17. Januar Bild: Friedrich Schmidt

Einige Blumen, ein paar Kuscheltiere und ein Foto haben in Moskau zu mehreren Festnahmen und der Stationierung eines Polizeibusses vor einem Denkmal der ukrainischen Dichterin Lessja Ukrainka geführt. Von Montag an wurden an der Bronzefigur der Ukrainerin, die von 1871 bis 1913 lebte, auf dem Ukrainischen Boulevard in der russischen Hauptstadt Blumen – vor allem Nelken – und Kuscheltiere niedergelegt.

Ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto zeigte den am Samstag bei einem russischen Raketenangriff zerstörten Wohnblock in Dnipro in der Ukraine, in dem mindestens 45 Menschen getötet worden sind. Manche Passanten blieben stehen, sprachen leise miteinander. Eigentlich war diese spontane Geste der Trauer durchaus vereinbar mit der offiziellen Moskauer Version: Russland macht die Ukraine für die Toten verantwortlich macht – wie stets, wenn russische Angriffe, die sich nicht propagandistisch zu Kämpfen umdeuten lassen, zu vielen zivilen Opfern führen.

Kremltreue Aktivisten riefen die Polizei

Nach dem Abschuss des Fluges MH17 über der Ostukraine im Sommer 2014 waren vor der niederländischen Botschaft in Moskau neben Blumen auch Karten mit Aufschriften wie „Nicht alle Russen sind Mörder und Terroristen“ niedergelegt worden; sie wurden damals freilich bald entfernt. Am Lessja-Ukrainka-Denkmal fehlten solche Aussagen. Dennoch wurde dem russischen Regime am Dienstagabend selbst diese Trauergeste zu viel: Polizisten nahmen am Denkmal vier Personen fest.

Laut den Bürgerrechtlern von „OWD-Info“ legten zwei von ihnen gerade Blumen nieder, zwei weitere waren schlicht in der Nähe. Der Hund einer Festgenommenen blieb zurück, Nachbarn sammelten ihn später ein. Kremltreue Aktivisten hatten laut einem Augenzeugen die Polizei gerufen. Einem der Festgenommen, der die ganze Nacht auf der Wache festgehalten wurde, wird nun „Hooliganismus“ vorgeworfen, die Vorwürfe gegen die anderen drei blieben zunächst unklar. Am Fuß des Denkmals lagen am Mittwochvormittag wieder einige Nelken. Alles andere war entfernt worden, auch das Foto. Dafür parkte ein Polizeibus mit laufendem Motor vor dem Denkmal, in dem mehrere Einsatzkräfte wachten.