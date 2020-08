Festnahmen in Hongkong : Vom Kläger zum Angeklagten

Der Parlamentarier Lam Cheuk-ting (l.) wird nach Angaben seiner Partei beschuldigt, an einem „Aufruhr“ im Stadtteil Yuen Long am 21. Juli 2019 beteiligt gewesen zu sein. Auch sein Parteikollege Ted Hui (r.) ist ins Visier der Behörden geraten. Bild: AP

In Hongkong ist es abermals zu einer Welle von Festnahmen im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten des vergangenen Jahres gekommen. Nach lokalen Medienberichten wurden am Mittwochmorgen 16 Personen in Polizeigewahrsam genommen. Unter ihnen sind zwei Abgeordnete der Demokratischen Partei, der führenden oppositionellen Partei in Hongkong.

Der Parlamentarier Lam Cheuk-ting wird nach Angaben seiner Partei beschuldigt, an einem „Aufruhr“ im Stadtteil Yuen Long am 21. Juli 2019 beteiligt gewesen zu sein. Die Geschehnisse jenes Tages waren ein Schlüsselmoment für die Protestbewegung. Damals griffen Dutzende weißgekleidete Gegner der Aktivisten mit Bambusstangen Fahrgäste in der U-Bahnstation Yuen Long an. Weil die Polizei erst spät eingriff und zunächst keine Festnahmen machte, wurde sie von Aktivisten bezichtigt, mit den Angreifern kooperiert zu haben. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitskräfte sank daraufhin rapide ab. Lam Cheuk-ting gehörte damals zu den mehr als 40 Verletzten, die von den Angreifern geschlagen worden waren. Er hatte daraufhin den Polizeichef auf Schadenersatz verklagt. Aus der Polizei wird hingegen eine andere Version der Geschehnisse gestreut: Zwei Beamte am Tatort hätten nicht gegen die Angreifer vorgehen können, weil sie von Protesten abgelenkt worden seien, an denen Lam beteiligt gewesen sei. Der Sprecher der Demokratischen Partei Wu Chi-wai kommentierte Lams Festnahme mit den Worten, dieser sei „vom Kläger zum Angeklagten gemacht worden“. Der 21. Juli war noch aus einem anderen Grund symbolträchtig: An jenem Tag beschmierten Demonstranten das Emblem des Verbindungsbüros der chinesischen Zentralregierung mit schwarzer Farbe. Parteimedien bezeichneten dies später als Überschreitung einer roten Linie.

Der Abgeordnete Lam Cheuk-ting wird ebenso wie sein Parteikollege Ted Hui zudem der Sachbeschädigung und Justizbehinderung bei einer Protestveranstaltung am 6. Juli 2019 im Stadtteil Tuen Mun beschuldigt. An jenem Tag fand eine Protestaktion gegen Frauengruppen statt, die in einem Park zu lauter Musik tanzen, wie es auf dem chinesischen Festland üblich ist. Dahinter stand die Vorstellung mancher Aktivisten, dass Hongkong durch Einwanderer vom chinesischen Festland kulturell unterwandert werde. Später kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei vor einer Polizeistation. Nach Angaben seiner Partei trat Ted Hui dabei als Vermittler auf, wie er es häufig während der Proteste des vergangenen Jahres tat.

Beide Parlamentarier wurden am Mittwoch gegen sechs Uhr morgens Ortszeit in Handschellen aus ihrer jeweiligen Wohnung abgeführt. Auch Ted Hui hat in der Vergangenheit Klage gegen einen Polizisten eingelegt. Dabei ging es um einen Verkehrspolizisten, der am 1. Oktober 2019 einem Demonstranten bei einer Konfrontation in den Bauch geschossen hatte. Einen Tag vor Huis Festnahme hatte ein Hongkonger Gericht die Klage abgewiesen.

Ebenfalls abgelehnt wurde Huis Klage gegen einen Autofahrer, der ihm nach seinen Worten tagelang gefolgt war und ihn angefahren hatte, als er versucht hatte, ihn zur Rede zu stellen. Videos, die im Internet zirkulierten, zeigten, wie die Polizei Ted Hui daraufhin zu Boden warf, während sie das Fahrzeug abfahren ließen. Später teilte die Polizei mit, in dem Auto hätten Journalisten gesessen. Zahlreiche Oppositionelle berichten in diesen Tagen, dass sie von fremden Personen verfolgt oder beschattet werden, offenbar mit dem Ziel, sie einzuschüchtern.