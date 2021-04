Russlands Regimegegner : Neuer Schlag gegen Nawalnyjs Helfer

In Moskau wurde der Anwalt Iwan Pawlow festgenommen, der Nawalnyjs Anti-Korruptions-Stiftung vertritt. Zudem wurden die Stäbe Nawalnyjs in die „Liste von Extremisten und Terroristen“ aufgenommen.

Nahm auch politisch brisante Mandate an: der am Freitag in Moskau festgenommene Anwalt Iwan Pawlow

In Russland geht der Sicherheitsapparat jetzt auch gegen die Anwälte vor, welche die Organisationen des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalnyj vertreten. Am Freitagmorgen nahmen sie Iwan Pawlow, den Leiter des Rechtsschutzprojekts „Komanda 29“ (Team 29), in einem Moskauer Hotel fest. Sein Hotelzimmer wurde durchsucht, Razzien gab es auch im Büro von „Komanda 29“ und in der Wohnung von Pawlows Frau in Sankt Petersburg. Vorgeworfen wird dem Anwalt, Ermittlungsgeheimnisse veröffentlicht zu haben.

Offenbar geht es dabei nicht direkt um das Verfahren um die Einstufung von Nawalnyjs Strukturen als „extremistisch“, sondern um ein Verfahren um „Staatsverrat“ gegen den früheren Journalisten Iwan Safronow. Der junge Mann wird seit dem vergangenen Sommer unter undurchsichtigen Vorwürfen im Untersuchungsgefängnis des Inlandsgeheimdienstes FSB im Moskauer Stadtviertel Lefortowo festgehalten.

Anwalt der Opfer von „Spionomanie“

„Die Ermittler denken, dass ich ein Verbrechen begangen habe, als ich euch Journalisten erzählt habe, dass euer Kollege unter einer absurden Anschuldigung in Lefortowo festhalten wird“, sagte Pawlow, als er am Freitag vor dem Hotel kurz vor Kameras treten konnte. Pawlow hatte Medien von einem „geheimen Zeugen“ in der Sache erzählt und hatte auch berichtet, der FSB habe Safronow vorgeschlagen, seine Quellen zu nennen, was er als Journalist abgelehnt habe. Allerdings hatte sich Pawlow geweigert, dem FSB die geforderte Verschwiegenheitserklärung abzugeben. Daraufhin hatte ihn der Geheimdienst bedroht, berichteten Pawlows Kollegen nun. Auf den Vorwurf stehen bis zu drei Monate Arrest, vor allem jedoch könnte einer der renommiertesten Bürgerrechtsanwälte Russlands seine Anwaltslizenz verlieren.

Denn Pawlow ist einer der wenigen Verteidiger, die brisante Mandate übernehmen wie solche von Opfern der unter Russlands Sicherheitskräften grassierenden „Spionomanie“, in denen es wie im Fall Safronow um „Staatsverrat“ geht. Einer von Pawlows Mandanten, der Physiker Viktor Kudrjawzew, war am Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben. „Komanda 29“ hatte nur erreichen können, dass das Verfahren gegen den Wissenschaftler aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt wurde und Kudrjawzew auf freien Fuß kam. Ein Jahr und zwei Monate in Lefortowo unter absurden Vorwürfen hätten die Gesundheit seines Mandanten vollkommen ruiniert, schrieb Pawlow auf Facebook. „Der Fall Kudrjawzew ist ein Beispiel dafür, wie die Geheimdienste die russische Wissenschaft töten. Im direkten Wortsinn.“

Die Aberkennung der Anwaltslizenz wäre ein Schritt, der stark an das Nachbarland Belarus erinnern würde, wo die Behörden ebenso mit den Anwälten von Wortführern der Protestbewegung gegen Diktator Alexander Lukaschenka verfahren. Eine Entwicklung wie im Nachbarland hat die Moskauer Germanistin und Historikerin Irina Scherbakowa der F.A.Z. eben erst für Russland vorausgesagt. Russische Anwälte forderten am Freitag in einem offenen Brief, die willkürliche Verfolgung gegen Pawlow einzustellen, die der Einschüchterung diene.