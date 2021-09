Festnahmen auf der Krim : Stachel im Fleisch der Moskauer Machthaber

Protest von Krimtataren an der Grenze zwischen der Ukraine und der von Russland annektierten Krim im September 2015 Bild: AP

Man kann nur darüber spekulieren, was die Gründe dafür sind, dass die russische Führung gerade jetzt entschieden hat, die letzten noch auf der Krim lebenden Anführer der Krimtataren festzunehmen. Gut möglich, dass das tatsächlich eine Reaktion auf das Treffen der internationalen Krim-Plattform ist, das im August in Kiew unter Beteiligung vieler europäischer Regierungen stattgefunden hat. Das Ziel der Ukraine ist es, durch diese Plattform die widerrechtliche Besetzung der Krim wieder auf die Tagesordnung der internationalen Politik zu setzen. Dass die russische Führung sich davon beeindrucken lässt, ist nicht zu erwarten. Aber die gereizten Reaktionen Moskaus zeigten auch, dass man es im Kreml schon als störend empfindet, immer wieder auf den Landraub angesprochen zu werden.

Die Krimtataren sind deshalb ein Stachel im Fleisch der russischen Führung. Sie sind die Bevölkerungsgruppe der Halbinsel, die sich mit der Annexion nicht abgefunden hat. Und ihr Schicksal passt nicht zu all den Geschichtsmythen, mit denen Moskau einen angeblich seit Ewigkeiten bestehenden historischen Anspruch auf die Krim begründet. Sie waren vor Russen und Ukrainern dort, und ihre Deportation nach Zentralasien auf Stalins Geheiß 1944 sowie die bis Ende der Achtzigerjahre aufrechterhaltene Weigerung seiner Nachfolger, sie in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, zeigen die von Putins Leuten als historische Helden gefeierten Figuren als das, was sie waren: Verbrecher.