Nach Festnahme : Warum die Lage in Georgien eskaliert

Spezialkräfte haben am Dienstagmorgen den georgischen Oppositionsführer festgenommen. Danach demonstrierten Hunderte Anhänger in Tiflis. Der neue Ministerpräsident befeuert die Lage mit scharfer Rhetorik.

Georgien steht vor einer neuen Eskalation im Ringen zwischen Regierung und Opposition. Spezialkräfte der Polizei rückten am Dienstagmorgen in das Hauptquartier der größten Oppositionspartei ein, der „Vereinten Nationalen Bewegung“ (UNM). Es liegt in einem futuristischen Bau nach dem Geschmack Micheil Saakaschwilis, des früheren georgischen Präsidenten (2004 bis 2013) von der UNM, an der Straße, die vom Flughafen ins Zentrum der Hauptstadt Tiflis führt.

Die Polizisten setzten Tränengas ein, um den Widerstand der Unterstützer Nika Melias zu brechen. Der aktuelle UNM-Vorsitzende hielt sich seit voriger Woche in dem Gebäude auf. Das Parlament hatte Melia mit den Stimmen der Regierungspartei „Georgischer Traum“ die Immunität als Abgeordneter aberkannt, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Verkappte Russlandnähe?

Melia wird vorgeworfen, im Juni 2019 zu Massenunruhen und zu einem Sturm auf das Parlament aufgerufen zu haben. Damals hatten sich Proteste an dem Gastauftritt eines russischen Parlamentariers auf dem Sitz des georgischen Parlamentspräsidenten entzündet. Zum Hintergrund gehört, dass Russland mit Abchasien und Südossetien ein Fünftel des georgischen Staatsgebiets kontrolliert und im Land als Besatzer gilt. Zudem wirft die UNM dem Gründer des „Georgischen Traums“, Bidsina Iwanischwili, eine verkappte Russlandnähe vor.

Im Januar hatte Iwanschwili, der reichste Georgier und beherrschende politische Figur, den Vorsitz der Regierungspartei abgegeben und dabei neuerlich Vorwürfe gegen die UNM und Saakaschwili erhoben. Letzterer lebt längst im Exil, ist in Georgien in Abwesenheit verurteilt worden. Mehrere Oppositionelle haben längere Zeit in Haft verbracht. Selbst nach den hitzigen Maßstäben des Landes ist die Lage in Georgien derzeit zutiefst vergiftet; so nehmen fast alle Oppositionsabgeordneten seit den Parlamentswahlen im vergangenen Herbst, die wieder mit einem Sieg des „Georgischen Traums“ endeten, ihre Mandate nicht wahr. Sie verweisen auf angebliche Unregelmäßigkeiten, fordern Neuwahlen.

Zum Haftbefehl gegen Melia kam es, nachdem der UNM-Vorsitzende ein Überwachungsarmband entfernt hatte und sich weigerte, eine weitere Kautionssumme im Verfahren um Massenunruhen zu zahlen, um Untersuchungshaft abzuwenden. Das Vorgehen gegen Melia war auch innerhalb des „Georgischen Traums“ umstritten: Der bisherige Ministerpräsident, Giorgi Gacharia, war darüber vorige Woche zurückgetreten. Er war überzeugt, dass die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Melia die Spannungen weiter erhöhen könnte.

Gacharias Nachfolger wurde am Montagabend per Wahl im von der Opposition boykottierten Parlament ein alter Bekannter: Irakli Garibaschwili. Er war schon von 2013 bis 2015 Ministerpräsident und zuletzt Verteidigungsminister. Die gesamte Karriere des 38 Jahre alten Politikers ist mit Iwanischwili verbunden, dessen scharfe Rhetorik er kopiert. Im Parlament sagte Garibaschwili am Montag, er werde „die Ordnung im Land wieder herstellen“ und bezeichnete Melia als „Kriminellen“.

Am Morgen danach rückten die Spezialkräfte an. Auch mindestens 20 Unterstützer Melias wurden festgenommen, kamen aber bald wieder frei. Der UNM-Vorsitzende selbst sagte kurz vor seiner Festnahme, jetzt komme „das Ende der Regierung“, man sei „fest und vereint im Glauben“, Garibaschwili und Iwanischwili seien „Verräter“ und kein Georgier solle vor Gericht kommen, weil er gegen einen russischen Abgeordneten im Parlament protestiere. Irakli Kobachidse, der neue Vorsitzende des „Georgischen Traums“, sagte, Melia habe „sich selbst verhaftet“, indem er die Kaution nicht gezahlt habe. Melia und ein Teil der Opposition seien „antistaatliche Kräfte“.

Aus der Zivilgesellschaft wurde die Festnahme verurteilt. In einer Erklärung von 22 Organisationen hieß es, die Spezialoperation werde die Krise verschlimmern und Georgiens Ruf schädigen. Die amerikanische Botschaft in Tiflis teilte mit, man sei „tief besorgt“ über den „Rückschritt“ Georgiens „auf dem Weg zu einer stärkeren Demokratie in der euro-atlantischen Nationenfamilie“. Die Botschafter der EU, Litauens und Großbritanniens äußerten sich ähnlich.

Hunderte Oppositionelle demonstrierten am Dienstagnachmittag in Tiflis für die Freilassung Melias und kündigten neue Proteste für Freitag an. Saakaschwili befeuerte die Lage in sozialen Medien: Er sprach von einem „Genozid“ und tönte, Iwanischwili wolle Georgien „ganz zerstören“.