Darf ein spanisches Unternehmen seinen Hauptsitz in die Niederlande verlegen? Die linke Regierung in Madrid sagt, so etwas tue ein echter Patriot nicht. Die Aktionäre sehen das anders.

Die Aktionäre im Madrider Once-Auditorium ließen sich nicht einschüchtern. Seit Wochen steht das Unternehmen Ferrovial unter dem Dauerbeschuss der spanischen Regierung. Zeitweise erweckten der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez und sein Kabinett den Eindruck, als tage am Donnerstag eine Versammlung von Vaterlandsverrätern. Als „unpatriotisch“ und „anti-spanisch“ attackieren sie den Plan des Infrastrukturkonzerns, seinen Stammsitz von Madrid nach Amsterdam zu verlegen.

Doch die Anteilseigner folgten in der ruhigen Hauptversammlung dem Vorschlag des Verwaltungsrats und billigten den Umzug in die Niederlande, der nur ein Zwischenschritt auf dem Weg an die New Yorker Börse ist, über Amsterdam ist das einfacher. In den USA und Kanada macht das zwölftgrößte Unternehmen Spaniens inzwischen gut drei Viertel seiner Geschäfte; rund 90 Prozent seines Umsatzes von 7,5 Milliarden Euro macht es außerhalb Spaniens, vor allem mit dem Bau und Betrieb von Mautautobahnen und Flughäfen wie in London-Heathrow und JFK in New York.

Die Mitglieder der linken Minderheitsregierung nehmen Ferrovial jedoch nicht ab, dass wirtschaftliche Motive, wie der bessere Zugang zum nordamerikanischen Markt und seinen Investoren, im Vordergrund stehen. Das 1952 gegründete Unternehmen, das zunächst für den Staat vor allem Bahnstrecken und Autobahnen baute, sei mit dem „Geld aller Spanier“ groß geworden und wolle nun im Ausland Steuern zu sparen. Nun ziehe es ins niederländische „Steuerparadies“, schimpfte die kommunistische Arbeitsministerin Yolanda Díaz.

Sánchez verweigert Gespräch mit Konzernchef

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats von Ferrovial, Rafael del Pino, beharrte am Donnerstag darauf, dass die Fusion mit der niederländischen Tochter keine Steuervorteile bringen werde: „Spanien war immer unser Land und wir werden es nicht aufgeben“. Dort werde man auch weiter Steuern zahlen und 5400 Mitarbeiter beschäftigen. Nur gut 30 von ihnen sollen künftig in Amsterdam arbeiten, die Zentrale bleibt in Madrid. Aber für diese Argumente interessierte sich die Regierung nicht. Laut Presseberichten weigerte sich Sánchez, seit sechs Wochen mit dem Ferrovial-Chef zu sprechen.

Stattdessen begann er zu Beginn des Superwahljahres in Spanien einen persönlichen Kleinkrieg gegen den drittreichsten Mann des Landes. Es habe große Unternehmer gegeben, die Spanien verpflichtet seien, das ist nicht der Fall bei Del Pino“, sagte Sánchez: „Patriotismus heißt nicht nur, dass man dort reich wird. Man muss auch solidarisch sein, die Ärmel hochkrempeln und mithelfen, vor allem, wenn dein Land dich braucht.“

Es war angeblich ein Satz in der Begründung des Umzugs, den Pedro Sánchez ihm besonders übel nahm: „Die Niederlande haben einen stabilen Rechtsrahmen“ – als wäre das in Spanien nicht der Fall. Die Regierung feuerte aus allen Rohren. Das reichte von der Drohung, die Fusion mit der niederländischen Tochter mit der Hilfe eines Übernahmegesetzes zu verhindern, bis zur Aufforderung an das Finanzamt, seine geballte Macht einzusetzen. Experten wurden aufgeboten, um zu beweisen, dass das Unternehmen auch von Spanien aus an die New Yorker Börse könne – auch, wenn dieser Weg „noch erforscht werden muss“.

Der Unternehmerverband CEOE ermahnte die Regierung, Geschäftsleute „nicht zu verteufeln“ und forderte Respekt vor den Aktionären. Die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) wies den „Interventionismus“ der Regierung als „skandalös“ zurück. Die PP hat in den meisten Umfragen die PSOE-Partei von Sánchez überholt. Er möchte mit guten Wirtschaftszahlen die Wähler überzeugen – die Inflation sank im März auf 3,3 Prozent – und gleichzeitig sein linkes Profil schärfen. So warnte er vor den „Herren mit Zigarren“ und „versteckten Mächten“, die seine Sozialpolitik hintertreiben wollten. Die Aktionäre folgten jedoch der Empfehlung Del Pinos, darunter auch „The Children's Investment Fund“, der jedes Jahr Millionen für Kinder in der Dritten Welt spendet.