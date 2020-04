Fernunterricht : In Italien sollen die Schulen erst im September wieder öffnen

Während der Präsenzunterricht in Deutschland wieder beginnt, halten ihn Fachleute in Italien für zu risikoreich. Hingegen ist für bestimmte Gruppen das Schwimmen wieder erlaubt.

Fernunterricht bis in den Herbst hinein - wie hier bei einem Schüler in Mailand Bild: EPA

Für die rund achteinhalb Millionen Schüler Italiens gibt es erst im September wieder Unterricht in gewohnter Form. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Regierung in Rom am 5. März die Schließung aller Bildungseinrichtungen verfügt. Wie Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntag in einem Interview mit der Tageszeitung „La Repubblica“ bestätigte, werden Kindertagesstätten, Grundschulen sowie weiterführende Bildungseinrichtungen erst wieder zu Beginn des neuen Schuljahres am 1. September geöffnet. Das wissenschaftlich-technische Komitee habe das Risiko einer Wiedereröffnung der Schule vor dem Ende der Sommerferien „in allen Szenarien“ als zu hoch eingeschätzt, sagte Conte. Der Regierungschef pries die guten Erfahrungen, die Lehrer und Schüler in den vergangenen knapp zwei Monaten mit Fernunterricht gesammelt hätten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Conte will nach einem letzten Treffen mit Vertretern der Regionen und der Kommunen an diesem Montag ein Dekret zur schrittweisen Lockerung der seit dem 9. März im ganzen Land geltenden strengen Ausgangssperre und der starken Einschränkungen der Wirtschaft vom 4. Mai an verkünden. Zwar werde es noch nicht möglich sein, den 60 Millionen Bürgern Anfang Mai schon die „vollständige Bewegungsfreiheit“ zu gewähren, sagte Conte. Ein großer Teil der Unternehmen sowie später auch die Gastronomie und die Fremdenverkehrswirtschaft sollten aber schrittweise bis Ende Mai wieder die Arbeit aufnehmen.

Seit März dürfen die Einwohner Italiens ihre Wohnung oder ihr Haus nur zum Einkaufen, zur Arbeit in einem lebenswichtigen Wirtschaftsbereich oder aus medizinischen Gründen verlassen. Auch nach dem 4. Mai wird es vorerst verboten bleiben, von einer der zwanzig Regionen des Landes in eine andere zu reisen. Innerhalb der Region des Hauptwohnsitzes wird es aber keine Einschränkungen der Bewegungsfreiheit mehr geben. Es muss auch kein vorab ausgefülltes Dokument mehr mitgeführt werden, auf welchem bisher Grund und Ziel der Ortsveränderung genau angegeben werden mussten. Auch individueller Sport im Freien wird wieder erlaubt.

Wer weniger als 200 Meter vom Meer oder einem Seeufer entfernt wohnt, darf schwimmen gehen. Das Tragen von Atemschutzmasken wird empfohlen, ist aber nur in geschlossenen Räumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Italien wurde von der Coronavirus-Pandemie so schwer getroffen wie kein anderes europäisches Land. Bis Sonntag wurden mehr als 26.500 Todesfälle nach Erkrankung an der Covid-19-Lungenkrankheit registriert.