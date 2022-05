Feministische Außenpolitik? : Das Leiden der Männer

Es war ein rhetorischer Erfolg für die grüne Außenministerin Annalena Baerbock, als sie Friedrich Merz im Plenum des Bundestages über die Bedeutung feministischer Außenpolitik belehren konnte. Die erschöpft sich nicht nur nach Ansicht der Ampelkoalition darin, mehr Frauen in internationale Führungspositionen zu bringen. Es geht ihr auch darum, das besondere Leid weiblicher Opfer im Krieg hervorzuheben und möglichst zu lindern.

Die russische Armee zeigt in schlimmer Tradition, dass Vergewaltigung für sie ein Mittel in einem Krieg ist, der ohnehin gezielt auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung geführt wird. Und zwar ganz offen und von höchster Stelle gebilligt. Indem der Ukraine die eigene Staatlichkeit abgesprochen und ihre Bürger zu Unholden abgestempelt werden, erklärt man sie zu Freiwild – und behandelt sie auch so.

Das darf nicht ohne Antwort bleiben. Auch die sexuelle Gewalt gegen ukrainische Frauen muss und wird, sobald es die Lage zulässt, Gegenstand von Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof sein. Allerdings wurde das altbekannte Verbrechen der Vergewaltigung im Völkerstrafrecht früher nicht besonders herausgehoben.

Es war der Internationale Strafgerichtshof, der erst spät in einem Urteil gegen den früheren Vizepräsidenten des Kongo sexuelle Gewalt zu einem Schwerpunkt gemacht hat – nicht nur gegenüber Frauen. Dabei handelt es sich um eine uralte und besonders perverse Form der Unterwerfung insbesondere von Frauen. Mit besonderen Folgen: Was geschieht mit den Frauen, die durch Gewalt schwanger werden, wie werden ihre Kinder geschützt und wie die Frauen, welche die Schwangerschaft abbrechen wollen? Auch das muss jede Politik in den Blick nehmen, die auf humanitären und rechtsstaatlichen Grundsätzen fußt.

Strafbar war die Vergewaltigung im Krieg zwar schon vorher; und sie wurde auch verfolgt, wenn auch teils unter anderen Tatbeständen. Schon im Zweiten Weltkrieg sind Soldaten wegen Vergewaltigung zum Tode verurteilt worden – aber hier stand weniger das Opfer und das an ihm begangene Verbrechen im Vordergrund, sondern die Disziplin der Truppe.

Heute gibt es keine Lücken in der Strafbarkeit mehr. Aber immer bleiben Abgrenzungsfragen. Wenn etwa Genitalverstümmelung nicht als sexuelle Gewalt gewertet werden sollte, als was man dieses Verbrechen aber ansehen kann, so ist sie in jedem Fall eine unmenschliche Behandlung, Folter. Entscheidend ist es, das zu erkennen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Und es bleibt wichtig, dass bestimmte Formen von Gewalt nicht aus überkommenen unsachlichen Gründen verkannt oder verniedlicht werden. Das ist in der Tat Aufgabe einer Politik der Menschenrechte.

Wenn die Außenministerin zudem beklagt, Krisen und Konflikte seien nicht geschlechterblind, vielmehr seien Frauen überproportional betroffen, dann sind Fragen angebracht. Die eher schutzlosen Frauen und Kinder machen zwar die große Mehrheit der Flüchtlinge aus – weil ganz überwiegend weiterhin Männer in den Krieg ziehen (müssen). So hat gleich nach Beginn des russischen Angriffs der ukrainische Präsident Selenskij eine Mobilmachung angeordnet: Männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen demnach das Land grundsätzlich nicht verlassen. Sie werden von ihrer demokratisch gewählten Regierung strafbewehrt dazu verpflichtet, auszuharren und zu kämpfen und sich bekämpfen zu lassen – mit allen Folgen.

Kriegsdienst für Frauen?

Womöglich wird auch Russland weiter mobil machen. Und auch in westlichen Staaten wird wieder über eine Wehrpflicht diskutiert. Neben Israel kennen in der westlichen Welt nur Norwegen und Schweden eine Wehrpflicht auch für Frauen. Eine absolute Gleichstellung von Männern und Frauen gibt es jedenfalls bei den Kampftruppen auch sonst in der Regel nicht.

Aber soll auch der Krieg, dieser im Grunde unmenschliche Kampf zwischen Menschen, einer Geschlechtergerechtigkeit untergeordnet werden? Gleichheit auch im Leiden? Soll man wirklich auch Frauen zu legitimen Zielen im Krieg machen? Oder ein besonderes Leiden von Männern anerkennen?

Eine Politik, die den Geschlechtern Gerechtigkeit widerfahren lassen will, muss auch deren Unterschiede anerkennen. Vor dem Gesetz ist jeder gleich; aber das Gesetz muss nicht alle gleich behandeln.

Wenn also „feministische Außenpolitik“ heißt, wie Annalena Baerbock formulierte, dass der Blick geweitet werde müsse, für alle Opfer in Kriegen, dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Politik für alle Menschen und deren Rechte – die man auch so nennen sollte.