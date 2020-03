Fehlerhafte Lieferungen : Die Tücken der chinesischen Maskendiplomatie

Offenbar fällt es der Regierung in Peking schwer, die Qualität der Waren zu kontrollieren: Denn der Markt hat sich in eine Bonanza für Glücksritter verwandelt.

Die chinesische Regierung beklagt sich über eine „Politisierung“ von Qualitätsmängeln, die in einigen Lieferungen medizinischer Güter an europäische Länder festgestellt wurden. Beanstandungen gab es etwa in Spanien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und zuletzt in den Niederlanden. Die Regierung in Den Haag rief Zehntausende fehlerhafte Atemschutzmasken eines chinesischen Herstellers zurück, die an Krankenhäuser im ganzen Land ausgeliefert worden waren. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt hatte, handelt es sich um Masken der Schutzklasse FFP2; sie müssen 95 Prozent der gesundheitsschädlichen Partikel in der Umgebung herausfiltern.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für Ostasien. F.A.Z.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die betreffenden Masken gehörten zu einer Charge von 600.000 Stück, welche die Niederlande gekauft hatten; sie war am 21. März eingetroffen. Der Rest der Lieferung werde nicht weiterverteilt, so das Ministerium. Es hatte die Masken bei ihrer Ankunft nicht überprüft. So fiel die mangelhafte Qualität erst auf, als sie an ihren Bestimmungsorten ankamen, das allerdings sehr schnell. „Als sie in unser Krankenhaus gebracht wurden, lehnte ich diese Masken sofort ab“, zitierte der Fernsehsender NOS einen Arzt. Die Masken hätten sich nicht der Gesichtsform angepasst. Außerdem entspreche der Filtervlies nicht den Vorschriften. Es werde nicht einmal die Norm der Schutzklasse FFP1 erfüllt, bei der 80 Prozent der Partikel herausgefiltert werden müssen.

Der chinesische Botschafter in den Niederlanden, Xu Hong, bemühte sich am Montag um Schadensbegrenzung. „Es steht zu hoffen, dass dieser isolierte Fall nicht die freundschaftliche Zusammenarbeit beider Länder im Kampf gegen die Epidemie beeinträchtigt“, schrieb er auf der Website der Botschaft. Der Fall solle nicht „politisiert“ werden. Xu Hong wies den von manchen Beobachtern erhobenen Vorwurf zurück, Peking versuche, sich mit „Maskendiplomatie“ zusätzlichen Einfluss in Europa zu sichern. China unterstütze die Niederlande allein mit dem Ziel, Menschenleben zu retten, schrieb der Botschafter. „Es gibt da keine ,geopolitischen Erwägungen‘, wie manche behaupten.“

China ist mit großem Abstand der wichtigste Maskenproduzent der Welt. In den vergangenen Wochen hat Peking zahlreichen europäischen Regierungen Hilfe bei der Beschaffung medizinischer Güter angeboten. Dabei hat es ihnen nach eigenen Angaben eine Liste mit „qualifizierten Unternehmen“ vorgelegt. Die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, sagte am Montag, in Fällen, in denen diese Anbieter gewählt worden seien, habe es bisher keine Qualitätsprobleme gegeben. Die Parteizeitung „Global Times“ vermutete, manche Regierungen hätten die Liste ignoriert, weil sie fürchteten, es handle sich allein um Staatsunternehmen.

In den vergangenen Tagen haben sich Berichte über Beanstandungen gemehrt. So schickte Spanien in der vergangenen Woche 58.000 Schnelltests wegen mangelnder Zuverlässigkeit an den chinesischen Hersteller zurück. Das Außenministerium in Peking äußerte am Montag, dass auch China teils „ungeeignetes“ Material von anderen Ländern erhalten habe, als es zu Anfang der Krise selbst in Not war. „Damals entschieden wir uns dazu, an den guten Willen anderer Länder zu glauben und diesen guten Willen zu respektieren.“