Ryan Kelley aus Michigan : FBI verhaftet Republikaner wegen Beteiligung an Sturm auf Kapitol

Einer der republikanischen Kandidaten für den Gouverneursposten in Michigan, Ryan Kelley, ist vom FBI festgenommen worden. Ihm werden Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Unruhen am 6. Januar 2021 vorgeworfen.

Wenige Stunden vor der ersten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses für den 6. Januar hat das FBI Ryan Kelley, einen der fünf republikanischen Kandidaten für den Gouverneursposten in Michigan, wegen seiner Beteiligung an den Unruhen am Kapitols festgenommen. Die Beamten durchsuchten auch sein Haus in Allendale.

Eine FBI-Sprecherin bestätigte am Donnerstagmorgen, dass ein Haft- und ein Durchsuchungsbefehl vorliege, machte aber keine genaueren Angaben zu den Vorwürfen. Kelley werde am Nachmittag einem Richter vorgeführt. Ihm wird laut Strafanzeige störendes Verhalten, die Verletzung öffentlichen Eigentums und das unbefugte Betreten eingeschränkter Räume vorgeworfen. Das Wahlkampfteam des Republikaners hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Kelley hatte seine Beteiligung an den Ausschreitungen im Kapitol zuvor heruntergespielt. Die Auswertung mehrerer Videoaufnahmen zeigte jedoch, dass der Republikaner den Mob auf der Treppe vor dem Gebäude angestachelt hatte. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Demokraten in Michigan ein Video, in dem Kelley sagte: „Kommt schon, lasst uns gehen! Das ist es! Das ist – das ist Krieg, Baby!“

Laut den Ermittlern gingen nach dem 6. Januar zahlreiche Hinweise auf eine Beteiligung Kelleys an den Unruhen ein. Ein solcher Hinweis soll ihn demnach „im Kapitol in einem schwarzen Mantel, einer umgedrehten schwarzen Kappe mit einem rechteckigen US-Flaggenemblem über dem Schirm und einer Pilotenbrille“ zeigen.

„Nie an irgendetwas Gewalttätigem“ teilgenommen

Als der Republikaner im vergangenen Jahr seine Wahlkampagne für den Gouverneursposten begann, beteuerte er, nie „Barrikaden oder ähnliches“ überwunden zu haben. Er habe „nie an irgendetwas Gewalttätigem“ teilgenommen. „Als die Dinge verrückt wurden, bin ich gegangen“, sagte er im März 2021 in einem Interview.

Kelley gehört zu den vielen Republikanern aus Michigan, die die demokratische Amtsinhaberin Gretchen Whitmer bei den Zwischenwahlen in diesem Herbst herausfordern wollen. Nachdem fünf potentielle Kandidaten disqualifiziert wurden, weil sie durch Betrug zu viele Unterschriften eingereicht hatten, wird Kelly als einer von fünf verbleibenden Republikanern auf dem Stimmzettel für die Vorwahlen im August stehen.