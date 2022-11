Kritik aus Israel : FBI nimmt eigene Untersuchungen zu getöteter Al-Jazeera-Reporterin auf

Aktualisiert am

Vor einem halben Jahr wurde die bekannte „Al Jazeera“-Reporterin Shireen Abu Akleh im Westjordanland von einer mutmaßlich israelischen Kugel getötet. Jetzt will die amerikanische Bundespolizei eine eigene Untersuchung einleiten.

Wegen des Todes der „Al Jazeera“-Reporterin Shireen Abu Aklehs zeichnet sich ein möglicher Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Israel ab. Die amerikanische Bundespolizei (FBI) will israelischen Medienberichten zufolge eine Untersuchung der Todesumstände der bekannten Journalistin einleiten, die am 11. Mai im besetzten Westjordanland erschossen wurde.

Dies wäre ein bemerkenswerter Wandel in der Haltung der Regierung in Washington. Sie hatte es monatelang abgelehnt, eine eigene Untersuchung zum gewaltsamen Tod der Reporterin durchzuführen. Ermittlungen durch das FBI zum Tod amerikanischer Staatsbürger im Ausland sind nicht völlig ungewöhnlich, aber doch bemerkenswert, zumal wenn sie einen engen Verbündeten der Vereinigten Staaten betreffen.

Israel will Zusammenarbeit verweigern

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz kündigte umgehend an, dass Israel einer externen Untersuchung die Zusammenarbeit verweigern werde. Gantz bezeichnete die Entscheidung des amerikanischen Justizministeriums als einen „schweren Fehler“.

Auf Twitter schrieb er: „Wir werden Einmischung in Israels innere Angelegenheiten nicht erlauben.“ Die israelische Armee habe eine „professionelle, unabhängige Untersuchung“ durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung seines Büros vom Dienstagmorgen. Details des Falls seien den Amerikanern zugänglich gemacht worden. Gantz teilte weiter mit, er habe amerikanischen Repräsentanten die Botschaft übermittelt, „dass wir zu den Soldaten der IDF (der israelischen Armee, d. Red.) stehen“.

Das palästinensische Außenministerium begrüßte die amerikanische Entscheidung. Sie spiegele die Gewissheit der amerikanischen Seite wider, dass es keine ernsthaften israelischen Ermittlungen gebe, heißt es laut Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur „Wafa" in einer Erklärung des Ministeriums.

„Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit“ von israelischem Soldat erschossen

Die israelische Armee selbst hatte Anfang September einen Bericht vorgelegt. Darin heißt es, „mit großer Wahrscheinlichkeit“ sei Abu Akleh während einer Militäroperation in der Stadt Dschenin von einem ihrer Soldaten erschossen worden; dies wäre dann jedoch versehentlich geschehen. Nicht auszuschließen sei aber auch, dass die 51 Jahre alte Journalistin von einem bewaffneten Palästinenser getötet worden sei. Eine militärpolizeiliche Untersuchung des Vorfalls hat die Armee nicht eingeleitet.

Unabhängige Experten, Abu Aklehs Angehörige sowie die palästinensische Seite bezweifeln dagegen die Darstellung der Armee, dass es sich, wenn überhaupt, um eine versehentliche Tötung gehandelt habe. Forensischen Rekonstruktionen zufolge wurde Shireen Abu Akleh am Morgen des 11. Mai im Flüchtlingslager von Dschenin aus etwa 200 Metern Entfernung durch einen Kopfschuss getötet. Die Kugel traf die erfahrene Reporterin an einer ungeschützten Stelle unterhalb des Helms, den sie trug, zusätzlich zu einer Schutzweste, auf der „PRESS“ stand.

Auch andere Umstände lassen die Darstellung der Armee als wenig glaubwürdig erscheinen. So sprach ein ranghoher Offizier bei der Vorstellung des Berichts davon, zum Zeitpunkt des Todes der Journalistin seien die Soldaten heftigem Beschuss durch bewaffnete Palästinenser ausgesetzt gewesen. Auf Audio- und Videoaufnahmen aus der Umgebung des Tatorts sind aber keine Schüsse zu hören außer denjenigen, die auf Abu Akleh sowie auf weitere Journalisten abgegeben wurden. Augenzeugen zufolge waren diese Schüsse zudem offensichtlich zielgerichtet.

Abu Akleh arbeitete seit vielen Jahren als Reporterin für den qatarischen Fernsehsender „Al Jazeera“ und war in der arabischen Welt sehr bekannt. Aufgrund ihrer amerikanischen Staatsbürgerschaft versuchten ihre Angehörigen, in den USA politischen Druck aufzubauen. Sie trafen unter anderem im Juli Außenminister Antony Blinken. Bis dato hatten die Bemühungen jedoch keinen unmittelbaren Erfolg. Lareen Abu Akleh, eine Nichte der getöteten Journalistin, sagte vor wenigen Tagen in einer Videobotschaft, die Familie verfolge weiter „alle möglichen Wege, um Verantwortlichkeit zu erreichen, und wir hoffen, dass wir eines Tages sehen werden, dass Shireen Gerechtigkeit widerfährt“.

Das amerikanische Außenministerium hatte Anfang Juli nach einer Untersuchung der Kugel, durch die Abu Akleh getötet wurde, die Einschätzung veröffentlicht, es könne keine „definitive Schlussfolgerung“ gezogen werden, von welcher Seite der Schuss abgegeben wurde. Zudem habe man keine Gründe, anzunehmen, dass der Beschuss absichtlich erfolgt sei. Auch einige amerikanische Politiker zeigten sich damit nicht zufrieden.

Mehr als ein Dutzend Kongressmitglieder der Demokratischen Partei forderten im Juli in Briefen an Präsident Joe Biden, die USA müssten eine eigene Untersuchung durchführen. Auch Abgeordnete, die als traditionelle Unterstützter Israels gelten, gehörten zu den Unterzeichnern. Nach dem israelischen Bericht im September hielt der Druck an.

Der Senator Chris Van Hollen, einer der Wortführer der Kampagne für eine amerikanische Untersuchung, sagte am Montagabend, die Entscheidung des Justizministeriums sei „ein überfälliger, aber notwendiger Schritt“. Abu Akleh Bruder Tony Abu Akleh sagte „Al Jazeera“ mit Blick auf die angekündigte Untersuchung, die Familie hoffe, dies sei ein „Wendepunkt“. Es sei wichtig, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und ähnliche Verbrechen künftig zu verhindern.

Die israelische Zeitung „Haaretz“ schrieb hingegen, israelische Offizielle glaubten, die Ankündigung sei nur ein symbolischer Schritt. Ohne die Zustimmung des amerikanischen Außenministeriums und gegen israelischen Widerstand sei es unwahrscheinlich, dass die FBI-Untersuchung tatsächlich stattfinde.