FBI-Razzia in Mar-a-Lago : Trumps Mär von der politischen Verfolgung

Beamte des Secret-Service am späten Montagabend vor einem Eingang zum Mar-a-Lago-Anwesen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Palm Beach Bild: AP

Es war Donald Trump selbst, der die Durchsuchung seines Anwesens in Mar-a-Lago in Florida öffentlich machte. In einer Stellungnahme am Montagabend schrieb er, es seien „dunkle Zeiten für unser Land“. Sein „wunderschönes Zuhause“ sei von FBI-Beamten „belagert“ und „besetzt“ worden. Die Razzia sei eine „Attacke durch die radikalen linken Demokraten, die verzweifelt verhindern wollen, dass ich 2024 noch mal in den Präsidentenwahlen antrete“. Amerika sei ein Dritte-Welt-Land, „korrupt wie nie zuvor“. Zu den Gründen für die Untersuchung äußerte Trump sich nicht. Er behauptete aber, mit den entsprechenden staatlichen Stellen zusammengearbeitet zu haben. Die Razzia sei deswegen „nicht nötig oder angemessen“ gewesen, schrieb er in dem von ihm gegründeten sozialen Netzwerk „Truth Social“.

Von offizieller Stelle sind die Durchsuchungen bisher nicht bestätigt worden. Doch laut mit dem Fall Vertrauten, die in amerikanischen Medien zu Wort kommen, geht es dabei um Akten und Dokumente – einige davon Verschlusssachen -, die Trump nach dem Ende seiner Präsidentschaft aus dem Weißen Haus mitgenommen hat anstatt sie ins Nationalarchiv zu geben. 15 Kisten solcher Unterlagen hatte Trump dem Archiv Anfang des Jahres schon aus Mar-a-Lago übergeben, darunter offizielle Korrespondenzen zwischen Trump und ausländischen Staatsoberhäuptern. Das Anwesen eines früheren Präsidenten zu durchsuchen ist höchst ungewöhnlich und bedarf Genehmigungen von höchster Stelle aus dem Justizministerium. Eine Sprecherin des Justizministers Merrick Garland wollte den Vorgang nicht kommentieren; auch das FBI äußerte sich nicht dazu.

Trump spricht von „Hexenjagd“

Laut Trump haben die Ermittler auch seinen Safe aufgebrochen. Er verglich die Durchsuchung mit dem Watergate-Skandal, der 1974 den damaligen Präsidenten Richard Nixon zum Rücktritt zwang. Trump äußerte weiter, jetzt, wo man sehe, dass die von ihm unterstützen Kandidaten in den Vorwahlen gewönnen und er in Umfragen vorn liege, „versuchen sie mich und die republikanische Partei wieder einmal zu stoppen“. Es sei eine Hexenjagd. Es wird erwartet, dass Trump in den kommenden Monaten ankündigt, abermals bei der Präsidentenwahl 2024 anzutreten.

CNN berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, die Razzia habe am frühen Montagmorgen begonnen und die Beamten hätten sich vor allem auf Trumps Büro und seine Privaträume konzentriert. Trumps Anwältin Christina Bobb gab an, es seien „Papiere beschlagnahmt“ worden. Trump selbst hatte sich am Montag nicht in Mar-a-Lago, sondern in New York aufgehalten. Über Präsident Joe Biden hieß es aus dem Weißen Haus, er habe bis zu den Medienberichten nichts von der Razzia bei Trump gewusst.

Der Präsident der FBI-Agentenvereinigung, Brian O’Hare, verteidigte Ermittler, die gerichtlich genehmigte Durchsuchungen durchführen – ohne sich jedoch explizit zum Fall Trump zu äußern. Demnach würden Durchsuchungsbeschlüsse von Bundesrichtern ausgestellt und müssten klare Regeln befolgen. Sie seien das Ergebnis der Zusammenarbeit und Beratung mit den zuständigen Anwälten des Justizministeriums. Die FBI-Agenten „konzentrieren sich auf die Einhaltung der Gesetze und der Verfassung“. Trump hatte den Chef des FBI, Christopher Wray, im Jahr 2017 selbst ernannt, doch wegen Uneinigkeiten wohl mehrmals darüber nachgedacht, ihn zu entlassen.

Scharfer Angriff aus Kalifornien

Weniger als 100 Tage vor den Kongresswahlen bietet die Razzia den Republikanern reichlich Stoff für den Wahlkampf und die Mär einer politisierten Justiz. Schon kurz nach Trumps Stellungnahme stellten sich viele Republikaner hinter den früheren Präsidenten. Der schärfste Angriff kam dabei vom republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy aus Kalifornien. Er drohte dem Justizministerium mit einer Untersuchung, sollten die Republikaner bei den Kongresswahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen.

Senator Lindsey Graham aus South Carolina bezeichnete die Untersuchung gegen einen ehemaligen Präsidenten so kurz vor den Zwischenwahlen als „mehr als problematisch“. Im Sender Fox News sagte Trumps Sohn Eric am Montagabend, der Umgang mit Trump sei „politische Verfolgung“. Er behauptete, der Befehl für die Razzia sei von der Biden-Regierung gekommen. „Das sind nicht wir. Das ist Venezuela.“ Es seien „Possen einer Bananenrepublik“. Fox News hatte einen Beitrag zur Razzia mit dem Satz betitelt: „Bidens FBI durchwühlt Haus des potenziellen Gegners 2024.“