Anschlag auf Flugzeug : FBI nimmt mutmaßlichen Lockerbie-Bombenbauer fest

Das FBI hat einen libyschen Staatsbürger festgenommen, der für den Bau der Bombe verantwortlich sein soll, mit der vor 34 Jahren der Anschlag auf eine amerikanische Passagiermaschine über dem schottischen Lockerbie verübt worden war. Ein Sprecher der schottischen Staatsanwaltschaft teilte mit, Abu Agila Mohammad Masud, ein früherer Geheimdienstmitarbeiter des Gaddafi-Regimes, befinde sich in amerikanischem Gewahrsam. Weiter hieß es, die Angehörigen der Todesopfer seien informiert worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Masud soll in den Vereinigten Staaten der Prozess gemacht werden.

Terroristen hatten am 21. Dezember 1988 über der schottischen Ortschaft eine Maschine der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am in die Luft gesprengt, die sich auf dem Weg von London nach New York befunden hatte. 270 Menschen wurden getötet, darunter elf Einwohner des Ortes, die durch herabstürzende Trümmer ums Leben kamen.

Die amerikanischen Behörden hatten sich Jahrzehnte um die Strafverfolgung des Mannes bemüht. 2020 hatte der damalige amerikanische Justizminister William Barr Anklage gegen Masud erhoben. Damals befand er sich in libyscher Haft – wegen Straftaten, die nichts mit dem Anschlag zu tun hatten. Wie die amerikanische Justiz die libyschen Behörden überzeugte, Massud auszuliefern, ist offen.

Geständnis unter unklaren Umständen

Ein Jahr nach dem Tod Gaddafis 2011 gestand Masud gegenüber libyschen Behörden seine Beteiligung an dem Anschlag. Amerikanische Behörden erfuhren fünf Jahre später, 2017, von dem Geständnis, was letztlich zu der Anklage führte. Inwieweit das Geständnis des gebürtigen Tunesiers, der die libysche Staatsangehörigkeit besitzt, als Beweismittel verwendet werden kann, ist offen. Es wurde in einem libyschen Gefängnis unter unklaren Umständen abgelegt.

Masuds Aussage könnte die Hintergründe des Anschlags aufklären. Die britischen Behörden gehen davon aus, dass ein libysches Terrorkommando das Attentat verübte. Nur ein Tatverdächtiger, der frühere libysche Geheimdienstoffizier Abdel Baset al Megrahi, war festgenommen und 2001 wegen Massenmords zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die libysche Regierung hatte seinerzeit zugestimmt, dass ihm in den Niederlanden nach schottischem Recht der Prozess gemacht werde. Eine Auslieferung nach Amerika hatte das Gaddafi-Regime abgelehnt. 2009 wurde al Megrahi aus gesundheitlichen Gründen aus schottischer Haft entlassen und starb 2012 in Tripolis. Er hatte stets seine Unschuld beteuert.