Djokovic und Australien : Der überforderte glückliche Kontinent

Der Zeitpunkt war einmal mehr unglücklich. Minuten nachdem Richter Anthony Kelly in Melbourne seine Sympathie für Novak Djokovic kundgetan hatte, sprach Ministerpräsident Scott Morrison in der 500 Kilometer entfernten Hauptstadt Canberra von „klaren Anweisungen“ seiner Regierung, die gegen die Vergabe eines Visums an den Spitzensportler gesprochen hätten. Die Fronten waren abgesteckt: Hier der Bundesrichter, der sich die Grenzschützer am Flughafen Tullamarine in Melbourne und ihr Gebaren zur Brust nahm. Um 17.14 Uhr am australischen Nachmittag ordnete er an, den weltbesten Tennisspieler innerhalb von 30 Minuten aus der Abschiebehaft zu entlassen, damit er bei den Australian Open seinen Titel verteidigen könne. Dort der australische Ministerpräsident, der sich nach einigem Schwanken klar gegen die Einreise des ungeimpften Weltstars festgelegt hatte und nun von einem Gericht vorgeführt wurde.

Gut möglich, dass Morrison seinen Meister ausgerechnet in einem Tennisspieler gefunden hat. Nicht irgendeinem – sondern der Nummer eins, gesegnet mit enormer mentaler Kraft. Sie ließ ihn vier Tage in einer Internierungsanstalt für Flüchtlinge ausharren, statt wie seine tschechische Berufskollegin Renata Vo­racova nach Stunden gen Heimat zu fliegen. Australische Zeitungen sprachen von einem „sensationellen Urteil“, das zu einer „internationalen Blamage für die Morrison-Regierung“ geführt habe.