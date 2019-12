Journalistenmord : Ein unheimliches Netzwerk

Mehr als ein Dutzend vermummte Polizisten mit Maschinenpistolen begleiteten Marián Kočner, als er am Donnerstagmorgen in den Gerichtssaal in der Kleinstadt Pezinok unweit der slowakischen Hauptstadt Pressburg (Bratislava) geführt wurde. Die Sicherheitsmaßnahmen während des Prozessbeginns zum Mord am Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová waren streng. Auch die Angehörigen der Opfer saßen das erste Mal den mutmaßlichen Tätern gegenüber. Kuciak und Kušnírová waren am 21. Februar 2018 in seinem Haus im Dorf Veŀka Mača erschossen worden, offenbar wegen Kuciaks Enthüllungsartikel über mafiöse Verbindungen in der slowakischen Politik. Angeklagt sind der Geschäftsmann Kočner, der nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der Auftraggeber der Tat ist, sowie zwei Männer und eine Frau, die beschuldigt werden, sie organisiert und ausgeführt zu haben. Ein Mann, der geständig ist, erhält als Kronzeuge ein gesondertes Verfahren. Am Donnerstag ging es zunächst um die Zulassung der Anklageschrift. Eine von der Verteidigung beantragte Zurückweisung lehnte das auf organisierte Kriminalität spezialisierte Sondergericht ab. Somit kommt es am 13. Januar zum Auftakt der Hauptverhandlung.

Mord löste Wandel aus

Der Mord an dem jungen Paar hat die Slowakei erschüttert und führte zu Massenprotesten im ganzen Land. Weite Verbreitung fand der letzte, erst nach seinem Tod veröffentlichte Artikel Kuciaks, in dem es um Korruption und Erschleichung von EU-Subventionen ging und um mafiöse Verbindungen, die bis ins Umfeld des damaligen Ministerpräsidenten Robert Fico reichten, der mit zwei Jahren Unterbrechung seit 2006 regierte. Fico, sein Innenminister Robert Kaliňák und Polizeipräsident Tibor Gašpar traten aufgrund des starken politischen Drucks zurück; doch Fico ist bis heute Vorsitzender der sozialdemokratischen Regierungspartei Smer-SD, der auch der gegenwärtige Regierungschef Peter Pellegrini angehört.