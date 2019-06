Kritischer Journalist Golunow : Putin entlässt Polizei-Generäle

Aktualisiert am

In der vergangenen Woche wurde der russische Journalist Iwan Golunow festgenommen. Wladimir Putin hat nun Konsequenzen aus dem Fall gezogen und zwei Polizei-Generäle entlassen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat zwei Polizei-Generäle entlassen, die in die Festnahme des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow verwickelt waren. Der Chef der Drogenbekämpfung in Moskau, Juri Dewjatkin, und der Leiter der für den Westen der Hauptstadt zuständigen Polizeibehörde, Andrej Putschkow, müssen ihre Posten räumen, wie der Kreml am Donnerstag mitteilte. Putin hatte ein entsprechendes Dekret unterzeichnet.

Der Fall hatte international für Empörung gesorgt. Dem Reporter des Internetportals „Medusa“ waren Drogen untergeschoben worden, um ihn an weiteren Recherchen zu hindern. Der 36 Jahre alte Journalist hatte mafiöse Strukturen bei Polizei und Geheimdienst aufgedeckt. Die Vorwürfe gegen ihn wurden später wegen Mangels an Beweisen fallen gelassen.

Nach Golunows Festnahme gab eine Protestwelle. Bei einer Kundgebung am Mittwoch in Moskau wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen Hunderte Demonstranten festgenommen. Darunter war auch der Oppositionsführer Alexej Nawalny. Er erklärte, die Machthaber in Moskau hätten „furchtbare Angst“ vor der „fantastischen Solidarität“ im Fall Golunow.