Israel : Fahrer verletzt in Jerusalem mehrere Menschen mit Auto

In Jerusalem hat ein Mann am Montag mindestens acht Menschen mit einem Auto verletzt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „terroristischen Anschlag“. In Israel laufen die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Staatsgründung ab Dienstagabend.

Ein 70-Jähriger wurde laut dem israelischen Rettungsdienst Zaka schwer verletzt. Zudem sei eine Frau mittelschwer und sechs weitere leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich demnach unweit des Machane-Jehuda-Markts, der auch bei Touristen beliebt ist. Der Ort befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Die Polizei identifizierte den Fahrer des Autos als einen etwa 30-jährigen Einwohner des arabischen Viertels Beit Safafa im annektierten Stadtteil Ost-Jerusalem. „Ein Bürger, der den Vorfall beobachtet hatte und nahe des Tatorts war, schoss auf den Terroristen und neutralisierte ihn“, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach „am Tatort für tot erklärt“.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten am Tatort nahe des belebten Mahane Yehuda-Markts in West-Jerusalem, wie neben einem schwer beschädigten Auto ein Leichensack in einen Krankenwagen verladen wurde.

Israels Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Staatsgründung werden von einer internen Krise rund um die umstrittene Justizreform der rechtsgerichteten Regierung Netanjahu überschattet. Am Montagabend ertönten die Sirenen im Land für die traditionelle Schweigeminute, die alljährlich zu Ehren gefallener israelischer Soldaten und der Opfer von Anschlägen eingehalten wird.

Im israelisch-palästinensischen Konflikt eskaliert seit Januar erneut die Gewalt. Erst am Montag war ein Palästinenser durch israelische Soldaten im besetzten Westjordanland getötet worden.