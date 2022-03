Kernkraftwerke im Krieg : Eine Granate macht noch keinen Super-GAU

Seit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, warnt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien vor den Gefahren, die drohen, wenn nukleare Einrichtungen im Land direkt oder indirekt betroffen sind. Noch nie, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi, habe sich ein bewaffneter Konflikt in einem Land mit einem derart dicht ausgebauten Atomprogramm abgespielt. Am Donnerstag reiste Grossi nach Antalya, um die Gelegenheit des dortigen Treffens der Außenminister Russlands und der Ukraine dazu zu nutzen, über seinen Vorstoß für eine Schutzvereinbarung für nukleare Anlagen zu sprechen.

An vier Standorten in der Ukraine sind insgesamt 15 Druckwasserreaktoren in Betrieb. Sie sind rundum im Land verteilt: Saporischschja, Süd-Ukraine, Riwne, Chmelnyzkyj. Sie produzieren in Friedenszeiten mehr als die Hälfte des Stroms, der im Land verbraucht wird. Der bekannteste Standort ist Tschernobyl, in dessen Block 4 sich 1986 die Totalkatastrophe von Kernschmelze und Graphitbrand ereignete.

Die drei anderen Reaktoren auf dem schwer kontaminierten Gelände liefen, obgleich deutlich älteren Baujahrs, noch bis in die neunziger Jahre hinein, der Letzte wurde 2000 abgeschaltet. Doch erfordern sowohl die stillgelegten Reaktoren, besonders der von einem Beton-„Sarkophag“ mit belüfteter Doppelhülle umgebene Block 4, als auch die Lager der Brennstäbe weiterhin einen Betrieb mit derzeit 210 Personen (einschließlich Werkschutz).

Nicht das Kraftwerk bombardiert

Tschernobyl wurde schon in den ersten Kriegstagen durch die aus Belarus vorrückenden russischen Streitkräfte eingenommen, es lag auf ihrem Weg nach Kiew. Seit voriger Woche kontrollieren russische Soldaten auch das Gelände des Kraftwerks Saporischschja, mit seinen sechs Reaktoren das größte nicht nur im Land, sondern in ganz Europa. Inzwischen haben die Militärs auch den Kontrollraum des Reaktors unter ihre Gewalt genommen. Dass die Ingenieure beim Betrieb der Reaktoren, hoch- und herunterfahren, mehr oder weniger Strom produzieren – nicht in Eigenregie bestimmen können, wird von der IAEA besorgt vermerkt, das widerspreche den internationalen Standards für die Sicherheit in Kernkraftwerken.

Dass in Saporischschja (dem Kraftwerk; die gleichnamige Stadt liegt 60 Kilometer entfernt) auch Kampfhandlungen stattgefunden haben, durch die ein Verwaltungsgebäude in Brand geraten ist, hat große Besorgnis hervorgerufen. Allerdings war es nicht so, wie die Regierung in Kiew es darstellte, dass die Russen das Kraftwerk oder gar einen Reaktor bombardiert hätten. Offenbar haben ukrainische Sicherheitskräfte mit den Russen einen nächtlichen Schusswechsel geführt. Ob das Gebäude durch eine Beleuchtungspatrone oder anders in Brand geraten ist, ist unklar. IAEA-Chef Grossi mahnte dennoch: „Das war knapp.“ Dergleichen dürfe nicht wieder vorkommen.

Besondere Aufmerksamkeit hat die Nachricht hervorgerufen, dass nun die Stromversorgung für Tschernobyl unterbrochen wurde. Die Überlandleitungen hätten wegen Beschädigungen durch die Kampfhandlungen abgeschaltet werden müssen, teilten die ukrainischen Behörden mit. Es bestehe die Gefahr, dass die Brennelemente nicht mehr gekühlt werden und Radioaktivität austreten könnte. Die IAEA stellte später klar, dass der Stromausfall keine kritischen Folgen für die Sicherheit habe. Am Donnerstagnachmittag teilte das russische Energieministerium mit, Spezialisten aus Belarus hätten die Stromversorgung wieder hergestellt.

Ukraine ist sich Aufmerksamkeit bewusst

Georg Steinhauser vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der Leibniz Universität Hannover sieht die grundsätzliche Problematik vor allem im Verlust der staatlichen Kontrolle über ein Kernkraftwerk. „Das sind wir nicht gewohnt. Dass die Behörden und die Betreibergesellschaft die gesamte Belegschaft nicht mehr oder bestenfalls über ein privates Handy erreichen können, ist schon sehr außergewöhnlich und auch bedenklich.“