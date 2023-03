Im Trainingszentrum einer indischen Vermittleragentur versuchen sich die Deutschschüler gerade an einem Alltagsdialog. Etwa zwei Dutzend junge Inder sitzen in einem fensterlosen Raum. Zwei von ihnen stellen sich vor der Klasse auf und begrüßen sich mit Handschlag. Sie spielen ein Szenario nach, das so ähnlich schon bald Realität werden soll: „Seit sechs Monaten wohne ich in Erfurt und mache meine Ausbildung als Koch“, sagt der eine von ihnen mit einem deutlich indischen Akzent. „Was für ein Zufall, ich bin auch Koch als Beruf!“, entgegnet der andere. Er wohne nun in Hamburg, wo er auch seine Ausbildung gemacht habe. „Ich fühle mich sehr wohl, weil ich in Deutschland bin“, sagt er.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Mit dem praxisnahen Unterricht werden die Schüler auf eine Zukunft in Deutschland vorbereitet. Die Agentur „Magic Billion“ am Rande der Metropolregion Delhi ist darauf spezialisiert, Fachkräfte in die Bundesrepublik zu schicken, wo es seit Jahren an gut ausgebildeten Arbeitskräften mangelt. Nach Umfragen des Industrie- und Handelskammertages hat mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen Probleme, offene Stellen zu besetzen. Als Ausweg gilt die gezielte Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland – und Indien seit Langem als mögliches Herkunftsland.