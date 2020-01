Weltpolitik : Wir brauchen den Willen zur Selbstbehauptung

Der amerikanische Präsident Donald Trump und First Lady Melania vor der Silvesterfeier in Trumps Luxusressort Mar-a-Lago Bild: AP

Das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts war geprägt von islamistischem Terrorismus, dem Kampf dagegen sowie den direkten und mittelbaren Folgen, nicht nur im Mittleren Osten. Im zweiten reihte sich Krise an Krise: von Finanzen und Schulden über Migration bis zu dem Feuerbrand, zu dem der „Arabische Frühling“ ausartete. Russische Aggression, Populismus und Nationalismus, die Faszination für „starke Männer“ und das erste Wetterleuchten eines neuen Kalten Krieges, diesmal zwischen den Vereinigten Staaten und China, kamen hinzu. Kennzeichnend für eine „Welt im Umbruch“ war die Gleichzeitigkeit diverser Krisenphänomene. Europa ringt bis heute um seine Balance.

Dieses Tableau ist weder erschöpft noch erledigt, allenfalls zum Teil bearbeitet. Vieles von dem, was die Politik in den vergangenen zwanzig Jahren in Atem gehalten, was Gesellschaften und Einstellungen der Bürger verändert hat, ragt in das dritte Jahrzehnt hinein. Wandel, von technologischer Innovation ebenso wie von politischer Ambition getrieben, wird sich noch schneller vollziehen; die Unsicherheiten, die damit einhergehen, werden sich nur mühsam auf ein verkraftbares Maß eindämmen lassen.

Klimawandel und Digitalisierung sind die Megathemen heute und die Megathemen morgen. Welche Anforderungen sie an die Fähigkeit demokratisch verfasster Länder stellen, sie politisch, sozial und wirtschaftlich zu verarbeiten, wird allmählich klar. Nimmt man den sich fortsetzenden Aufstieg des kommunistischen Chinas und die chinesisch-amerikanische Konfrontation hinzu, bei der es um Sicherheit, Vorherrschaft und technologische Suprematie geht, dann ist auch das klar: Die Weltpolitik bleibt spannungsintensiv. Staatskunst und politische Klugheit werden mehr denn je gebraucht, global, aber auch in Europa. Fragt sich nur, ob sie in hinreichendem Maße im Angebot sind.

Ein Schauspiel eigener Art

Für „Europa“ beginnt in einigen Wochen eine neue Zeit: Das Vereinigte Königreich tritt – tatsächlich – aus der EU aus, selbst wenn es noch eine Übergangsphase gibt. Bis zum Jahresende bleibt weitgehend alles, wie es ist. Erst danach wird es ernst. Aber auch so ist der Austritt ein tiefer Einschnitt in der Geschichte des „europäischen Projekts“. Wie man es auch wendet, es ist ein Verlust. Die neue Morgenröte, die den Wählern im Königreich versprochen wurde, könnte sich als eine große Täuschung herausstellen. Es liegt im beiderseitigen Interesse, dass über das künftige Verhältnis im Geiste von Partnerschaft verhandelt wird.

Ein Schauspiel eigener Art, das schon jetzt Züge einer Tragödie wie die einer Farce hat, wird demnächst in Washington geboten: Der Senat verhandelt über die Amtsenthebung des Präsidenten Trump. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte der Republik, dass es so kommt; es ist eine historische Ausnahmesituation, welche die politische Auseinandersetzung auf die Spitze treibt oder, wenn man so will, in Abgründe führen wird. Die schrille Begleitmusik zu den Vorermittlungen der Demokraten im Repräsentantenhaus lässt erwarten, dass es künftig noch böser und niederträchtiger zugehen wird.

Mehr zum Thema 1/

Sollte es, wie allgemein erwartet, keine Zweidrittelmehrheit für die Vorwürfe Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses geben, wird Trump sich als Triumphator über demokratische „Volksverräter“ feiern und entsprechend seinen Kampf um die Wiederwahl befeuern. Seine Chancen für eine zweite Amtszeit stehen jedenfalls nicht schlecht. Käme es so, stünden der Welt weitere vier Jahre Unberechenbarkeit, allianzpolitische Ruppigkeit und aufbrausend-nationalistische Selbstgerechtigkeit bevor.

Dass nicht zuletzt deswegen der Westen in dieser sich auch geopolitisch verändernden Welt einen noch schwereren Stand haben dürfte als bisher, ist eine Vermutung, die sich aufdrängt. Doch auch ein Personalwechsel im Weißen Haus bedeutete nicht, Amerikas (Welt-)Politik kehrte zum Status quo ante zurück. Amerika wird einem nationalen Kompass folgen und den Fokus auf seine innere Befindlichkeit richten.

Den Demokratien in Europa stehen im neuen Jahrzehnt wieder große Veränderungen bevor – Umwälzungen. Es wird ihnen viel abverlangen, wenn sie relevant bleiben wollen, nicht zuletzt den Deutschen. Churchill wird das Bonmot nachgesagt, ein Pessimist sehe in jeder Gelegenheit ein Problem, ein Optimist in jedem Problem eine Chance. Das ist keine schlechte Grundeinstellung. Vielleicht können die marktwirtschaftlich organisierten Demokratien, allen Überforderungsängsten und Niedergangsvermutungen zum Trotz, sich auf das besinnen, was sie auszeichnet. Innovationskraft ist keine chinesische Spezialität, selbstbewusstes Handeln kein Alleinstellungsmerkmal von Autokraten. Aber den Willen zur Selbstbehauptung müssen wir schon haben.

Im Kalender 2020 ragen viele Jahrestage heraus, so das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren in Europa und im Pazifik. Auf Verheerung und Zivilisationsbruch folgten europäische Einigung und internationale Zusammenarbeit in Gestalt der Vereinten Nationen. Beides ist nicht überholt, selbst wenn viele in die Gegenrichtung drängen.