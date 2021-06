Kolumbiens Präsident Duque : „Armut ist kein Grund für den Anbau von Koka“

Herr Präsident, erst hat Kolumbien wochenlang Proteste durchgemacht, nun eine rekordhohe Pandemiewelle. Zu allem Überfluss verletzte jüngst eine Autobombe auf einem Militärgelände in Cúcuta etliche Personen. Am Freitag wurde in derselben Region der Hubschrauber beschossen, in dem Sie reisten. Wie kritisch ist die Situation in Ihrem Land?

Diese Terrorakte sind verwerfliche Taten. Auch nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit den „Revolutionären Streitkräften Kolumbiens“ (FARC) gibt es Zellen von einstigen FARC-Kämpfern, es gibt auch die „Nationale Befreiungsarmee“ (ELN), den Golf-Clan und andere Gruppen, die Bedrohungen darstellen. Akte wie der Anschlag in Cúcuta sind Verzweiflungstaten, weil wir die Strukturen dieser Gruppen, die sich durch Drogenhandel finanzieren, empfindlich geschwächt haben, indem wir zum Beispiel vier Mitglieder der ELN ausgeliefert haben. Wir werden weiterhin für Recht und Ordnung kämpfen. Gleichzeitig müssen wir unsere Friedenspolitik vorantreiben, die schwächsten Bevölkerungsgruppen schützen und die Wiedereingliederung und die sozialen Investitionen fortsetzen.