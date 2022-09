F.A.Z. exklusiv : Bundeswehr macht sich wieder für Mali-Einsatz bereit

Bundeswehrsoldaten stehen beim Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock am 12. April in Gao im Feldlager Camp Castor an ihren Fahrzeugen. Bild: dpa

Der Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Mali könnte bald in früherem Umfang fortgesetzt werden. Die Militärregierung hatte nach wochenlanger Blockade zuletzt einen begrenzten Personalwechsel erlaubt und mehr als 100 Bundeswehr-Angehörigen die Ausreise gestattet. Wie diese Zeitung aus Sicherheitskreisen in Bamako erfuhr, laufen jetzt die Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme der Aufklärungsmissionen. Schon in dieser Woche könnte es so weit sein.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Wie eine Bundeswehrsprecherin mitteilte, landeten in der vorvergangenen Woche deutsche Verstärkungskräfte in dem Sahel-Staat. Es handle sich um einen Infanteriezug mit rund 40 Soldaten. Wenn die Soldaten die Flughafensicherung in Gao übernähmen, würden wieder Sicherheitskräfte für die Begleitung von Aufklärungsoperationen in einem weiteren Radius zur Verfügung stehen. Über die Fortführung von Bundeswehreinsätzen entscheide aber die politische Ebene.

„Die Beziehungen zu der malischen Militärregierung haben sich nach einigen Gesprächen wieder etwas entspannt“, so Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako. Es seien zwar noch Fragen offen, aber die Rotation von Personal laufe wieder. Die Rettung von 22 verwundeten malischen Soldaten durch die Bundeswehr vor Kurzem habe womöglich der Militärregierung den Wert der Bundeswehrmission verdeutlicht.

Auf Kompromissbereitschaft könn­te auch die Freilassung von drei von 49 festgenommenen ivorischen Soldaten am Wochenende hindeuten. Die Soldaten waren am 10. Juli nach ihrer Ankunft am Flughafen von Bamako verhaftet worden. Die malische Junta bezeichnete sie als Söldner, am 15. August wurden sie wegen des „Versuchs, die Staatssicherheit zu unterminieren“, angeklagt. Die Soldaten gehörten nach Angaben eines MINUSMA-Sprechers nicht zu einem der Kontingente der UN-Friedensmission, würden aber seit mehreren Jahren zur logistischen Unterstützung eingesetzt. Es handelte sich demnach um Wachpersonal, das auf einer auch von der Bundeswehr genutzten UN-Basis am Flughafen von Bamako Dienst leisten sollte. Nach Angaben des Informationsdienstes Africa Intelligence haben sich der ivorische Präsident Alassane Ouattara und der malische Übergangspräsident Assimi Goïta auch über die Freilassung der übrigen Soldaten geeinigt.

Mehr zum Thema 1/

Ungeachtet der graduellen Verbesserung wird in Berlin weiter um eine Fortsetzung der Mission gerungen. Verteidigungspolitiker sehen sowohl die wachsende Präsenz russischer Militärs als Ausschlussgrund als auch den weiterhin ungeklärten Ersatz für französische Kampfhubschrauber, die auch dem Schutz deutscher Patrouillen gedient haben. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte die Aktivitäten der rund 1300 in Mali stationierten Soldaten Mitte August auf ein Minimum reduziert, nachdem die Junta immer wieder mit schikanösen Maßnahmen gegen die Bundeswehr vorgegangen war, die sich auf Einladung der Regierung in Bamako und mit einem Mandat der Vereinten Nationen seit 2016 engagiert. Die Sicherheitslage hat sich in dieser Zeit nicht verbessert, im Gegenteil. Nach einer Reihe von Staatsstreichen regiert eine Junta aus Obristen, die zunehmend auf russische und chinesische Unterstützung setzt. Die Armee ist, ebenso wie die UN-Blauhelme, häufigen Attacken durch islamistische Terrorgruppen ausgesetzt. In Berlin gibt es zwischen den Parteien der Ampelkoalition Meinungsverschiedenheiten über die Fortsetzung des Einsatzes.