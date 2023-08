Aktualisiert am

Von Klimanotstand war nichts zu lesen, als Italiens Präsident Sergio Mattarella kurz vor dem Wochenende kurzentschlossen und gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta und Slowenien eine Stellungnahme zu den historischen Hitzewellen dieses Sommers veröffentlichte. Aber alarmiert klang das allemal: „Die extremen Naturphänome zerstören unsere Ökosysteme und bedrohen unser tägliches Leben, unsere Lebensweise.“ Das war nur Stunden, bevor von den Ostalpen her im östlichen Italien über dem östlichen Mittelmeer ein Unwetter aufzog, das am Samstag besonders in Slowenien gewaltige Mengen Hagel und Regen ablud, Hänge rutschen ließ und einen Damm zum Einsturz brachte – mit den für solche Naturkatastrophen unausweichlichen Opfern.

Der spontanen Initiative Mattarellas vorangegangen war ein Telefongespräch mit der griechischen Präsidentin Katerina Sakellaropoulou, die über die Folgen der beispiellosen Waldbrände in ihrem Land berichtete. Nach einigen Minuten entschlossen sich die beiden, die virtuelle Gesprächsrunde auszuweiten auf die anderen Mittelmeeranrainer-Mitglieder der „Arraiolos Group“ – die EU-Versammlung der EU-Staatspräsidenten, die in ihrem jeweiligen Land Repräsentationsaufgaben, aber keine Exekutivgewalt besitzen. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren“, heißt es in der Stellungnahme, die nach der Adhoc-Videokonferenz öffentlich gemacht wurde, alle Mittelmeeranrainer müssten sich jetzt koordinieren und gemeinsam reagieren. Um ein „kollektives Bemühen“ soll es gehen, die Folgen des Klimawandels „aufzuhalten und rückgängig zu machen“.

Die Wüste rückt näher

Für beides scheint es inzwischen zu spät. Die europäische Mittelmeerregion oder zumindest große Teile davon ist nach den Analysen der Klima- und Erdsystemsforschung längst dazu bestimmt, den Einzugsbereich der Sahelzone nach Norden zu erweitern. Überspitzt formuliert: Die Wüste wird Europa von ihren beliebtesten Urlaubsgebieten her erobern. Was das konkret bedeuten könnte, hat Mattarella nach seinem Adhoc-Krisengespräch mit den Nachbarn klar formuliert: Der Tourismus und die Landwirtschaft, zwei der wichtigsten wirtschaftlichen Säulen der Mittelmeer-Anrainer, drohe in eine tiefe Krise zu schlittern.

Die Urlauber und auch die Handelspartner sollen davon möglichst nichts merken. So kommt die Alarmstimmung bei ihnen bisher oft auch noch nicht an. Die objektiven Zeichen allerdings, und damit ist nicht nur das zusehends chaotische Wetter gemeint, beunruhigen immer mehr Einheimische zwischen Portugal und Türkei. Man schaut nicht mehr nur nach Norden, von woher Kunden und Geld kommen, sondern zusehends auf Nordafrika, wo zumindest für die jeweiligen südlichen Landesteile klimatisch und ökologisch die Zukunft liegt.