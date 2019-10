Extinction Rebellion in London : Pendler in Rage nach Blockade von Klima-Protestlern

Trotz des Demonstrationsverbotes, welches die Stadt London gegen die Proteste der Klima- und Umweltschutzgruppe „Extinction Rebellion“ erlassen hat, kommt es zu weiteren Aktionen. Inzwischen tobt in den sozialen Medien eine heftige Kontroverse über die Methoden der Umweltaktivisten. Im Londoner Stadtteil Canning Town kam es am Donnerstagmorgen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Pendlern und Klimaaktivisten, als diese zur Hauptverkehrszeit den U-Bahn-Verkehr mit einer Protestaktion zum Erliegen gebracht hatten. Auch an den Stationen Shadwell und Startford kam es zu Zwischenfällen. Nach Angaben der Polizei waren aufgrund der Vorfälle acht Personen festgenommen worden.

Ein Video des Vorfalls in Canning Town, welches sich auf Twitter verbreitete, zeigt, wie zwei Aktivisten auf das Dach der in der Station stehenden U-Bahn klettern, um dort ein Transparent auszubreiten, auf dem steht „Business as usual = Death“ (etwa: „Weitermachen wie gewohnt =Tod“). Aufgebrachte Pendler pfeifen und bewerben die Protestler mit Essen. Auf dem vollen Bahnsteig entsteht Gerangel.

Dann ist zu sehen, wie ein weiterer Mann auf den Zug klettert, nach einem der Demonstranten greift und ihn dann in die Menge hinabzieht. Der Demonstrant versucht, sich mit einem Tritt zu verteidigen. Die am Bahnsteig stehenden Menschen jubeln, als der Mann von der Bahn gezogen wird. Einige U-Bahn-Passagiere treten anschließend auf den am Boden liegenden Aktivisten ein. Mitarbeiter der Londoner U-Bahn versuchen den Aktivisten vor weiteren Angriffen zu schützen.

„Das ist entsetzlich egoistisch“

Wie der „Guardian“ berichtet, kam es auch im Ostlondoner Stadtteil Shadwell zu Blockaden im Bahnverkehr. Auch dort seien mehrere Demonstranten auf einen Zug geklettert, mindestens einer habe sich an einer der Zugtüren festgeklebt. Der 83 Jahre alte Protestler Phil Kingston, dessen Hand an die Seite eines Zugwagens geklebt war, sagte gegenüber der Tageszeitung, er tue es für seine Enkelkinder und seines christlichen Glaubens wegen: „Ich bin sehr besorgt darüber, was in den ärmeren Teilen der Welt passiert, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind.“

Die Aktion polarisiert. Auf Twitter äußern sich viele Nutzer ablehnend gegenüber den Zwischenfällen an den U-Bahn-Stationen: Das Thema sei wichtig, aber der Protest treffe in diesem Fall die Falschen, liest es sich dort. Es sei genau richtig gewesen, die Demonstrationen zu stoppen, heißt es in einem Kommentar mit mehr als 3000 Likes: „Die Aktion trifft nicht die großen Konzerne, sondern Familien mit niedrigem Einkommen der Arbeiterklasse. Das ist entsetzlich egoistisch.“ Auch Londons Bürgermeister Sadiq Kahn sagte gegenüber „Sky News“, er verurteile die U-Bahn-Proteste nachdrücklich. Die Aktion sei äußert gefährlich und kontraproduktiv gewesen, da sie den öffentlichen Verkehr behindere. Er forderte die Demonstranten zu friedlichen Protesten innerhalb des Gesetztes auf.

Der Ostlondoner Stadtteil Canning Town gehört zu den am stärksten benachteiligten Gebieten in England. Viele Langzeitbewohner leiden unter schlechter Gesundheit, geringer Bildung und Armut.

Aktivist als Boris Johnson verkleidet klettert auf Big Ben

Doch auch die Protestgruppe selbst spaltet sich an den Aktionen. In einer Erklärung teilte die Gruppierung mit, sie wisse um die Kontroverse der Zwischenfälle. Auch in den eigenen Reihen sei die Aktion umstritten gewesen. Zu den Beteiligten gehörten demnach ein Großvater, ein ehemaliger buddhistischer Lehrer, ein Pfarrer und ein ehemaliger Allgemeinmediziner. Die Aktion sei von ihnen autonom geplant worden.

„Angesichts der heutigen Ereignisse wird „Extinction Rebellion“ nach Wegen suchen, Menschen zusammenzubringen, anstatt eine unnötige Trennung zu schaffen.“, hieß es in der Stellungnahme. Später folge noch eine Entschuldigung über den Facebook-Account der Gruppe: „Nach unserer vorherigen Erklärung zu den Londoner U-Bahn-Aktionen möchten wir uns bei allen entschuldigen, deren Leben wir heute Morgen gestört haben.“

Dennoch kam es auch heute zu weiteren Protestaktionen von der Umweltbewegung im Londoner Innenstadtbereich. Trotz des Anfang der Woche erlassenen Demonstrationsverbotes legten Protestler einen zentralen Platz in London lahm. Mit Holzstangen blockierten Demonstranten den Oxford Circus.

Zudem kletterte ein Aktivist am Baugerüst des Big Ben hinauf. Aas Londoner Wahrzeichen ist der Glockenturm des britischen Parlamentsgebäudes. Der offenbar als Premierminister Boris Johnson verkleidete Mann enthüllte daraufhin zwei Banner, mit denen er auf das mangelnde Handeln der britischen Regierung gegen die Klimakrise aufmerksam machen wollte.

„Extinction Rebellion“ ist eine Umweltschutzbewegung mit dem Ziel, Maßnahmen der Regierung gegen das Massenaussterben und die Klimakrise durch zivilen Ungehorsam zu erzwingen.