Nach Explosionen auf der Krim : Moskaus Angst vor den Ukrainern

Nach den Explosionen auf dem Militärstützpunkt Saki auf der Krim scheint die auf der besetzten Halbinsel stationierte russische Schwarzmeerflotte weiterhin stark in ihrer Einsatzfähigkeit beschränkt zu sein. „Die Flugfähigkeit der Marineflieger ist nun signifikant herabgesetzt. Der Vorfall wird das russische Militär wahrscheinlich dazu veranlassen, seine Bedrohungswahrnehmung zu revidieren“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag über den Angriff am Dienstag mit.

„Es scheint eine neue Strategie der Ukrainer zu sein, auch in der Tiefe des russischen Angriffsraumes Luftwaffenbasen anzugreifen“, sagt Joachim Krause, der Leiter des Instituts für Sicherheitspolitik der Universität Kiel, der F.A.Z. Er sei „gespannt“, ob demnächst auch eine Basis auf russischem Territorium – also nicht auf der seit 2014 besetzten Krim – angegriffen werde. Krause erwähnt in diesem Zusammenhang einen Vorfall in der Nacht auf Donnerstag, als in Belarus eine ebenfalls von Russland betriebene Luftwaffenbasis angegriffen worden sein soll.