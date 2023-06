Yacht stoppte in Kołobrzeg : Polen rückt in den Fokus der Nord-Stream-Ermittlungen

Von der Segelyacht Andromeda aus könnte der Sprengstoff an den Pipelines angebracht worden sein. Wie jetzt bekannt wurde, machte sie kurz vor den Anschlägen Halt in Polen und wurde dort kontrolliert.

Die Yacht Andromeda am 14. März 2023 in Dranske auf Rügen Bild: Reuters

Bei der Frage, wie es zu den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 kam, rückt Polen in den Fokus. Schon länger haben Ermittler die Segelyacht Andromeda im Visier. Von ihr aus – so lautet eine immer plausibler werdende Theorie – soll der Sprengstoff angebracht worden sein.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Die mehr als 15 Meter lange Yacht war am 6. September von Rostock aus in See gestochen und kam – so hieß es bisher – nach Stopps auf Rügen und der dänischen Insel Christiansø zu allen drei Tatorten nahe Bornholm.