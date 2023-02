Herr Gabujew, die amerikanische Regierung sagt, China erwäge, Waffen an Russland zu liefern. Nun berichtet der „Spiegel“ über mutmaßliche Verhandlungen zur Lieferung von Kamikaze-Drohnen. Stehen wir an der Schwelle eines Stellvertreterkrieges?

Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Wir werden sehen, ob der Vertrag tatsächlich unterschrieben wurde und ob die chinesischen Drohnen ihren Weg nach Russland und auf das Schlachtfeld in der Ukraine finden. Das wäre der erste bekannte Vertrag, bei dem China fertige Waffen liefert, im Gegensatz zu früheren Verträgen, die den Russen halfen, Teile für Radarsysteme und Störsender zu bekommen. Hundert Drohnen sind nur eine geringe Zahl, aber es ist etwas, das wir genau beobachten sollten.

Ich bezweifle, dass der Westen einen Hebel hat, das zu stoppen. Ich wäre aber sehr überrascht, wenn China tatsächlich offen und in großen Mengen Waffen ins Kriegsgebiet schicken würde. Denn bisher verbreitet China das Narrativ, dass verantwortungsbewusste Mächte keine Waffen in Kriegsgebiete liefern und dass die USA genau das tun, während China kein Öl ins Feuer gieße. Die Frage ist: Was könnte China dazu bringen, mit diesem Muster zu brechen? Ich glaube nicht, dass wir dem Moment nahe sind, an dem Russland zusammenbricht oder die eroberten Gebiete zurückgibt.

Stellen wir uns für einen Moment vor, Russland würde den Krieg verlieren. Was würde das für China bedeuten?

Wenn Putin stürzen und eine prowestliche demokratische Regierung an die Macht kommen würde, wäre das ein Albtraum für China. Wir wissen aber nicht sehr viel darüber, inwieweit China glaubt, dass es dieses Ergebnis beeinflussen kann. Was ich sehe, ist, dass China Putins Regime hilft, sich über Wasser zu halten. Dafür stellt es gerade genügend Ressourcen bereit: Die Märkte für russischen Treibstoff, ein bisschen Technologie, Liquidität in der chinesischen Währung Renminbi und die Möglichkeit, das chinesische Finanzsystem zu nutzen. Nach Chinas Kalkül reicht das wahrscheinlich aus, um das Hauptziel zu erreichen: ein befreundetes autoritäres Russland, das zunehmend zum Juniorpartner wird.

China hat ein Zwölf-Punkte-Papier vorgelegt, in dem es einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen ­fordert. Was bezweckt Peking damit?

Das Dokument enthält Sprache, die vor allem gut für Russland ist. Es enthält ein paar kritische Punkte wie territoriale Integrität und die Nutzung von Atomwaffen, aber das sind Grundsätze, mit denen Russland in der Theorie leben kann. Dann kann man diskutieren, wo die Grenzen Russlands und der Ukraine verlaufen. Die Punkte sofortiger Waffenstillstand, Aufhebung von Sanktionen, Besorgnis über expandierende Militärbündnisse kommen den Überlegungen Russlands sehr nah.

Ich vermute, dass die Russen sagen werden, das ist eine gute Grundlage für Gespräche. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten werden das ablehnen. China wird sagen, wir haben es versucht und Putin an Bord gebracht, aber unsere Friedensbemühungen wurden von den USA verhindert. Der globale Süden wird sagen, China ist eine Macht, die einen Friedensplan hat, und Amerika hat ihn verhindert. In Europa kann man erwarten, dass ein Land wie Ungarn das auch sagt. Das wäre ein Gewinn für China.

Manche Politiker hoffen, dass Xi Jinping auf Putin einwirken könnte, nicht zu Atomwaffen zu greifen. Wie viel Einfluss hat er auf Putin?

Ich glaube, er hat Einfluss, und sein Einfluss wächst. Aber Russland würde Atomwaffen nur einsetzen, wenn Putin glaubt, dass sein Regime und sein Überleben bedroht sind. Die Chinesen wissen, dass sie dann nicht viel tun könnten. Manche europäische Staats- und Regierungschefs tun so, als würden sie glauben, China habe diesen Einfluss. Wenn Bundeskanzler Scholz nach Peking reist, hat er auch eine ökonomische Agenda. Aber er braucht eine diplomatische Erzählung, um zu sagen, dass er nicht nur wegen BMW und Volkswagen fährt. Xi Jinping hat bei dem Besuch etwas sehr Triviales gesagt: Der Einsatz von Atomwaffen sei nicht wünschenswert. Das ist, als würde er sagen, der Himmel sei blau. Es ist auch nicht neu. Trotzdem hat Scholz es dargestellt, als wäre es ein bedeutender Erfolg.

China sagt, es habe kein Interesse daran, dass der Krieg sich lange hinzieht. Stimmt das?

Ich glaube nicht, dass Chinas Interessen durch einen sich hinziehenden Krieg beeinträchtigt sind. Russlands wachsende Abhängigkeit ist gut für China. Es verschafft China verbilligten Zugang zu Bodenschätzen, zu der sensibelsten russischen Militärtechnologie, Zugang zur Arktis, eine freundlichere russische Haltung zu Chinas Präsenz in Zentralasien. Zweitens müssen die USA Ressourcen, Waffen, Kapazitäten und viel Zeit investieren, um Russland von der Ostflanke der NATO abzuschrecken. Das wird China wahrscheinlich mehr Raum im Indopazifik geben und die Möglichkeit, sich auf Taiwan und andere Prioritäten zu konzentrieren.

Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi war gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es sollte eine Charmeoffensive sein, hat die Skepsis aber eher verstärkt.

Das hat mit einer Fehldeutung des transatlantischen Kontextes zu tun. Die Chinesen glauben wie die Russen, dass die Europäer die Ukrainer nur unterstützen, weil die USA es ihnen vorgeben. Sie verstehen nicht, wie Europa funktioniert. Sie glauben, wenn Amerika die Europäer vom Haken lassen würde, würden sie die Ukraine preisgeben und weiter mit den Russen Geschäfte machen. Für ein Publikum in München klingt das lächerlich, aber so ist es.