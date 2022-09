Expats im Westjordanland : Das Ramallah-Syndrom

In der Snowbar könnte man den Nahostkonflikt vor lauter Bäumen und schönen Menschen vergessen. Das Restaurant wurde weitläufig in ein Pinienwäldchen – arabisch „Snubar“ – hineingebaut, samt Pool und Baumhausbar. Man sitzt entspannt auf Sofas und hört sich zum Blubbern der Wasserpfeifen die Gespräche der Expats sowie der gut situierten Einwohner Ramallahs an. Es ist Spätsommer, die jüngste Eskalation zwischen Israel und dem „Islamischen Dschihad“ ist schon fast wieder vergessen, und der Ga­zastreifen ist sowieso weit entfernt von den Bergen des Westjordanlands. Nicht dass der Konflikt keine Rolle spielte, er ist immer präsent, aber die Leute hier haben ihre eigenen Themen und Probleme. Und sowieso könne man nicht im­mer nur über Politik nachdenken, sagen sie hier. Man trifft Freunde und feiert Wiedersehen, vor allem jetzt im Sommer, wenn viele aus dem Ausland zu Be­such kommen.

Gerade hat Jamelah sich an einen Tisch gesetzt, dort wartet eine kleine Gruppe Gleichaltriger auf sie. Die 21 Jahre alte Wirtschaftsstudentin ist seit ein paar Tagen in Ramallah. Eigentlich lebt sie in Pennsylvania, geboren ist sie in New York. Arabisch spricht sie mäßig, aber Englisch ist in der Snowbar ohnehin Lingua franca. Jamelah erzählt, wie wichtig es für sie sei, den Kontakt in die Heimat der Familie nicht zu verlieren.