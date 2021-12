Poroschenko im Interview : „Bitte vertrauen Sie Putin nicht“

Der frühere Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, hat in seiner Amtszeit leidvoll erfahren müssen, was es heißt, den russischen Präsidenten Putin als Gegenspieler zu haben. Im F.A.Z.-Interview warnt er Deutschland.

Herr Poroschenko, der russische Truppenaufmarsch in der Nähe der Ukraine hat viele Regierungen in Europa veranlasst, Moskau vor einem Einmarsch und einem Krieg zu warnen. In dieser Woche haben die Präsidenten Biden und Putin deswegen lange miteinander telefoniert. Was bedeutet dieses Telefonat langfristig?

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Es könnte bedeuten, dass wir alle einen Schritt weg vom Abgrund sind. Aber es wird nicht Frieden und Berechenbarkeit für die Region bringen. In der Ukraine sollten sich alle politischen Kräfte jetzt in ihren Bemühungen vereinen, und ich als Oppositionsführer will dazu beitragen. Ich weiß, wie schlimm es ist, Präsident in Kriegszeiten zu sein, wenn man Tag für Tag Dutzende Soldaten verliert. Der schlimmste Tag in meinem Leben war der Tag, als – kurz vor einer Verhandlungsrunde – russische Raketen in der Stadt Kramatorsk Kinder trafen und töteten.

Aber all diese schlimmen Ereignisse haben die Ukraine stärker gemacht und zu Schlussfolgerungen geführt. Vor diesem Krieg, der mit der russischen Besetzung der Krim 2014 begann, waren 16 Prozent der Ukrainer für die Integration in die Nato. 2019 waren es 65 Prozent.

Was sind heute Russlands Ziele, kurzfristig und langfristig?

Kurzfristig geht es Präsident Putin darum, die Ukraine von innen zu destabilisieren und von außen anzugreifen und so weit zu schwächen, dass wir erobert werden können. Langfristig ist sein Ziel, die ukrainische Souveränität und territoriale Integrität zu zerstören, um seine verrückte Idee einer Sowjetunion 2.0 verwirklichen zu können. Ich verweise nur auf seinen bekannten Aufsatz, in dem er vor einem halben Jahr schrieb, die Ukraine und Russland seien „ein Volk“, und deshalb habe die Ukraine kein Recht zu existieren. In Richtung Westen sind seine Ziele kurzfristig, Nato und EU aus Osteuropa zu vertreiben und die Werte, die Gesellschaften, die Demokratien des Westens zu zerstören.

Glaubt Putin, dass er Erfolg haben kann?

In einem unserer Telefonate sagte er 2014, auf seinem Tisch liege das Buch eines berühmten deutschen Autors über die Krise Europas. Es war „Der Untergang des Abendlands“ von Oswald Spengler. Er glaubt wirklich daran! (lacht) Ich sagte Putin, ich hätte es nicht gelesen. Er riet mir, es sehr aufmerksam zu lesen. Und langfristig will er ein neues System wie nach der Konferenz von Jalta 1945 schaffen, also neue Einflusszonen in Europa.

Was bedeutet das für Europa, für den Westen?

Putin wird bei der Ukraine nicht Halt machen. Er wird so weit gehen, wie man ihn gehen lässt. Deshalb bin ich stolz darauf, dass ich am 30. Juni 2014 als neu gewählter Staatspräsident unserer Armee den Befehl gab, in der Ostukraine zurückzuschlagen. Und wir haben damals zwei Drittel des Gebiets, das die von Moskau gesteuerten Kämpfer zuvor erobert hatten, wieder befreit.

Mehr zum Thema 1/

Wie war es 2014, als erst die Krim besetzt wurde und dann die Kämpfe in der Ostukraine begannen? Hat Putin damals auch gedroht, die Hauptstadt Kiew anzugreifen?

Das war kurz davor, als mein Vorgänger Olexandr Turtschynow Übergangspräsident war. Er telefonierte mit Sergej Naryschkin, dem russischen Parlamentspräsidenten (und heutigen Chef des Geheimdienstes SWR, d. Red.). Naryschkin sagte meinem Vorgänger, die Russen würden gleich die Ukraine angreifen, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zerstören und Kiew erobern. So hat es mir Turtschynow berichtet. In Verhandlungen mit mir hat sich Putin so etwas nicht herausgenommen. Aber wir hatten manchmal auch eine hohe Gesprächstemperatur.

Können Sie ein Beispiel nennen?